【本報訊】運輸署昨日舉行新春車牌拍賣會，公開拍賣45個車輛登記號碼，其中最受矚目為自訂車牌「W」，最終以破歷年紀錄2,600萬元成交，遠高於2016年成交的無字頭車牌「28」號的1,810萬元成交價。

自訂車牌號碼「W」由底價5,000元開始，第一口叫價已達500萬元，競投十分激烈，叫價達至1,820萬時，便打破無字頭車牌「28」號2016年以1,810萬元的成交紀錄，最後經過110多次叫價，最終成交價達2,600萬元，破歷年紀錄，該車牌由一名身穿藍衣、持5號牌的男子投得，他事後並無接受在場的傳媒訪問，未知身份。

「96」 316萬元全場第二高

而昨日成交價第二高是「96」無字頭車牌，以316萬元成交，由持50號牌男子投得。另一個無字頭「518」車牌則以235萬元成交。至於「VV 1」及無字頭「330」車牌，亦分別以116萬及96萬元成交。

今次拍賣的車牌，不乏包含諧音「發」的數字「8」等「好意頭」號碼，例如:「MR 1818」、「MS 868」，以及無字頭車牌「518」等。有指「W」字頭寓意「Win」，即勝利的意思，早前已預料會有較多人參與競投。

運輸署昨日拍賣45個車輛登記號碼，成功售出賣其中40個，共得款39,177,000 元。