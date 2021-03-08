接種中國科興疫苗後死亡個案由二變三，繼一名患高血壓、高血脂的55歲女子接種科興疫苗後中風入住廣華醫院，延至上周六（6日）凌晨離世後，今（8日）再有消息指一名年約71歲的老翁於私家診所接種疫苗4日後，突然感到嚴重不適，送院後死亡。疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅早前評論其他死亡個案時，曾指市民有責任打針前向醫護交代健康情況，或事前尋求家庭醫生意見。

另外，本港於7日再增兩宗接種科興事故，兩名分別80歲及72歲、均患有長期病患的長者接種科興後感不適，被轉送深切治療部接受治療，情況危殆。衞生防護中心轄下科學委員會曾指60歲以上長者適合接種科興，但承認科興第三期研究數據不足，未能達到統計學上有意義，惟連番事故後暫未有叫停科興疫苗接種計劃。

疫苗專家委員會今日將開會討論3宗打針後出現嚴重的異常事件報告，並在傍晚6時15分於政總召開記者會交代。專家委員會的共同召集人孔繁毅教授和李卓廣醫生、衞生署衞生防護中心總監林文健醫生和衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。《蘋果》將現場直播。

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