《蘋果》接獲報料，指該名接種科興疫苗後死亡的71歲男子，是在九龍城晴朗商場的晴朗醫療中心接種科興疫苗，並由該診所的呼吸系統專科醫生陳焯雄負責注射。記者下午前往涉事診所，診所仍有開門營業，而涉事醫生陳焯雄仍在應診中。診所門外貼上「今日無肺炎針」的告示，市民需待明日再查詢，以先到先得方式，及不設登記留針。

診所職員向記者表示，今日（8日）收到衞生署的通知，但詳情需要待衞生署一併公佈，診所不會透露病人任何私隱，續透露指「今日嘅針（科興疫苗）已經打晒」。至於診所會否暫停明日的疫苗接種，職員則未有回應。

是次亦是首宗在私家診所接種科興疫苗後不治的個案。

有長者仍無懼打針副作用 讚醫生「細心」

接近黃昏時分，有不少長者欲前往涉事診所查詢打疫苗。80歲的郭婆婆表示，原先家人已為她預約前往觀塘打復必泰疫苗，但今亦到涉事診查詢，「諗住近近哋嚟呢度打」，並不清楚診所只提供科興疫苗。她指，不擔心接種疫苗後有副作用，認為情況是因人而異，又指自己身體狀況良好；又讚揚陳焯雄醫生為人細心，「都喺度睇咗2、3年㗎喇」。

79歲持枴杖的陳婆婆同樣前來希望接種疫苗，「佢（診所）話未有疫苗呀，都係未知數喎」，並指自己已預約17日到九龍灣體育館接種科興疫苗，但因行動不便故想前來「博一博」。被問及會否擔心接種後有副作用，她僅稱「老人家都有啲長期病患㗎啦」，又透露自己有「三高」，但認為接種疫苗的死亡率不高。

有來覆診的伯伯表示，不清楚診所提供接種科興疫苗，但對於近日接連因接種科興感不適或死亡的個案表示不感擔憂，亦不擔心會有副作用，又稱支持打疫苗，「特首都打啦」，指已預約13日去打疫苗，亦透露自己心臟有長期病患。

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