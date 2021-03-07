初次認識林作的時候也沒有想過，原來說一句「作為林作的朋友」，需要無比勇氣。

跟他不算太熟，但有很多共同朋友，一起吃過幾次飯。以前和現在一樣，對他丁點兒都沒有討厭的感覺。Using the loosest definition of friends，我跟他算是朋友，希望林作不會覺得我在高攀。

聽過很多人說林作是「垃圾」。

如果這兩個字等同一無是處的話，實在令我摸不着頭腦，他怎樣跟「垃圾」兩個字扯得上關係。一件垃圾可以考得進哈羅？一件垃圾可以做到大律師？一件垃圾可以跟陶傑談古論今而聽得旁人津津有味？

林作未必有條件做個二世祖，但他絕對有條件比現在更懶惰。有不少人，家庭環境比林作差很多，卻有本事「好食懶飛」。林作有本事「爛蒲爛醉」，但他似乎又不煙不酒，只喜歡在球場上搔首弄姿。（By the way，佢踢波真係算勁。）你可以argue（爭論）佢未必喺佢工作上做出最好成績，但你不得不承認佢真係唔算「hea住做」。

運動又肯做，份工又唔係「hea住返」，書又讀得好，要做垃圾，佢似乎未有資格。

當然，有些人會說，「話佢係垃圾，係因為佢人渣。」OK，那請問，他又做過甚麼是如此「人渣」呢？他喜歡口不擇言？他大曬名牌西裝？他愛上一個某些人覺得「看不順眼」的女生？

口不擇言：難道我們沒有口不擇言過？三五知己圍在一起打邊爐，兩杯到肚，說過的話不比林作說的難聽嗎？大曬名牌：子女考進名校又好，跟某位達官貴人吃過一頓飯又好，這些消息放在社交媒體宣傳，難道你覺得別人看完不覺得你在曬命嗎？愛上一個其他人看不順眼的人：說得是「愛」，就肯定是看見別人看不見的才稱得上是愛，我們又有甚麼資格評論人，難道你身邊那位又保證其他人會看得很順眼嗎？

其實林作做嘅嘢，好多人都會做，包括亂噏，包括曬命，包括愛人。但我哋做就「好地地」，佢做就「好鬼」礙眼，因為佢係公眾人物。

討論像林作這樣的公眾人物沒有價值？倒又未必，看看他在擂台記者會上的表現，你便知道他值得學習的地方是甚麼。

做人處事，一定要像林作一樣，知道自己的定位在哪裏。

成件事根本係笑料，你知，我知，林作都知，所以佢由未有記者會之前，已經拿準了定位，娛人娛己，個個post有笑位，句句話有sound bites。出來記者會，表現如一，拳賽是其次，最緊要玩得，寸得，笑得。

可能林作演出Joker這個角色演得太活，令對手也以為自己真的是Batman。相比起林作，對手在記者會只擺出一副黑面，彷彿真是要替月行道儆「作」懲奸。佢全程冇笑，但其實比林作更搞笑。

話說回來，這件事是怎樣開始的？

想起了。

俾人寸咗一句，就要攞一百萬出嚟揼人，而香港人不覺得有問題，更會為此歡呼。真係好開心，中港兩地文化終於一致了。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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