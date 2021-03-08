國產科興疫苗上周26日在港開打，已有2人接種後死亡，過去24小時亦先後有4名市民接種後不適，其中兩人要轉介ICU，情況危殆。呼吸系統專科醫生梁子超表示，科興疫苗無論在本港、土耳其、南美或內地，都未見有廣泛使用後，會令接種者本身的慢性疾病惡化，認為現階段毋須暫停疫苗接種計劃，但有需要設法令長者接種時安心。

梁子超在商台節目表示，本港65歲以上的長者，每年有5,000人因心臟病離世，2,500人因中風或腦血管等問題離世，強調檢視打針後死亡的個案時，應一併考慮慢性疾病的背景發病率。

他續說，科興疫苗剛推出、未被廣泛使用時，市民憂慮或較多，但隨着全球已有幾千萬人接種，包括長者及長期病患者，基本上已確立疫苗的安全性。他又指，除非其他地方有發現不到的疫苗副作用，就應暫停接種，但若只是出於誤解或偏見，未必暫停接種就可以解決問題。

拒透露接種哪款疫苗

但被問到有否接種疫苗，梁子超只稱，自己和家人都已經接種，但為免影響市民判斷，拒透露接種哪一種疫苗，並強調是按個人因素選擇哪款疫苗。

梁子超又謂，社會關注打針後出現嚴重不良反應的個案，有些長者會覺得資訊模糊，構成很大心理壓力，導致打針前可能血壓或糖尿指數上升，或有頭暈、嘔吐，甚至突發心臟病或中風等，所以重要是令他們接種時感到安心，他建議，可以提供在其他地方使用科興疫苗的情況，給市民參考，亦建議多由私家醫生或診所為市民接種，讓長者安心。

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