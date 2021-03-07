【武肺第四波】

【本報訊】接種國產科興疫苗後出現嚴重事故的個案暴增。繼一周內發生兩宗接種疫苗後死亡的個案後，過去兩日再先後有七名市民接種科興疫苗後不適需送院，其中兩名患有糖尿病等長期病患的八旬翁及72歲老婦更情況危殆，正於深切治療部留醫。有內分泌及糖尿專科醫生認為事件再度警示公眾，糖尿病患若病情未穩定，應先諮詢醫生意見，才決定是否打針。

早前已接種科興疫苗的政務司司長張建宗昨在網誌表示，專家委員會今日開會評估最新一宗接種後死亡事故的因果關係，並會公開交代。他強調要以科學為本審視疫苗的安全，相信專家意見有助釋除公眾疑慮。

衞生署公佈，截至昨午6時的過去24小時，共接獲醫管局呈報兩宗需轉介深切治療部的報告，懷疑涉及接種疫苗後出現嚴重的異常事件。首宗個案涉及一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，本月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。病人前日感胸痛，到明愛醫院急症室求醫，惟對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，情況危殆。

另一宗個案涉及一名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足，前日到將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她昨早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療，情況同樣危殆。

而兩名女子昨到官涌體育館疫苗接種中心注射科興疫苗後亦不適。其中一名45歲女子對蝦有敏感，惟中心認為不屬對疫苗敏感類別，可繼續注射，結果她於中心休息30分鐘後離開，之後頸部出紅疹、風癩。另一名66歲婦人沒有長期病患，她接種疫苗數分鐘後已感到胸口不適、作嘔作悶，兩人送院後情況穩定。另外，前日有三名女子打疫苗後不適，一名53歲女子感到暈眩及出現血壓高、一名46 歲女子感到暈眩及出現皮疹，另一名87歲女子感到暈眩及發抖，三人情況穩定，已出院，但政府無交代三人有否長期病患。

病人組織促設熱線解疑難

內分泌及糖尿專科醫生唐俊業表示，相信72歲女病人因自行停用兩劑（約兩日）胰島素，身體血糖突然大幅飆升，因此出現糖尿病酮症酸中毒，初步看來與接種疫苗無關。至於女子的不適原因與疫苗是否有關，唐稱未夠資料下定論。

他又指出，今次事件再一次警示公眾，若長期病患、特別是糖尿病況未穩定，應先等待病情穩定或諮詢醫生意見後，才決定是否打針，「𠵱家疫情已經好低，唔需要急於一日兩日衝去打針」。但他指市民對自己是否適合接種疫苗有疑慮，最大問題仍是有關當局欠缺足夠的公眾教育所致。

病人政策連線主席林志釉批評港府僅依賴市民自行衡量慢性病是否病情穩定，決定是否接種，並不可靠，促請政府仿效外國，設立熱線供接種者查詢。醫院藥劑師學會會長崔俊明相信疫苗不會直接導致接種者死亡，但是否並無間接加速死者炎症反應，則有待專家交代。

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