武漢肺炎疫情稍為緩和，特殊幼兒中心在農曆新年假期後可按中心實際情況恢復半日上課。《蘋果》接獲中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心兩名職員投訴，指上月初有女導師初步確診，中心主任未有主動公佈，10多名同事因同枱食飯要送檢疫，衞生防護中心亦未有公佈相關個案。職員又指，中心主任至今堅持要職員8人同枱午膳，憂一旦有職員感染多人要再送檢疫，亦影響幼兒。

任職司機的何先生指，上月6日下午得悉一名女導師初步確診，女導師當時已即時通知中心主任，中心主任楊太稱會幫忙處理，事實上卻一直未有通知其他職員，翌日曾一起午膳的約12名職員獲衞生防護中心通知需要送往檢疫，此時才知悉有同事確診，「星期六晚冇人通知我，我可能已經同好多人食過飯傳染開去」。女導師最終在2月8日確診，為第10645號個案，於2月1日發病，最後上班日為2月5日。

何續指，事後雖然12名同事沒有確診，但因擔心再送檢疫，向楊要求分開午膳，惟她堅持要全中心職員繼續圍枱食飯，「8個人一枱，分兩枱，分頭圍同尾圍食兩次。」他指因不想多人聚集用膳，曾一個星期中午都沒有食午飯，一度血糖低頭暈到急症室求醫。

導師Charlie（化名）亦指，2月6日下午得悉同事初步確診，主任卻遲遲未有公佈，當晚她查詢直屬上司，直屬上司反問「你點知㗎，之後再聯絡你啦」，及後上司解釋稱不想影響同事睡眠故沒有公佈。Charlie又指由於中心1月25日起曾停課，故確診導師當時只有與職員接觸，慶幸亦沒有其他職員確診。

職員憂與幼兒有交叉感染：又冇隔板 咩都冇

事後開會職員向主任要求取消圍枱午膳，以免再有人確診時多人需送往檢疫，惟楊態度惡劣，堅持要大家聚集在飯堂圍枱食飯，「其實真係好擔心，每個職員都要照顧唔同小朋友，好容易有交叉感染風險，又冇隔板，咩都冇」。

Charlie指楊形容同事自己食飯是「搵自私位」，稱容易引起同事間的紛爭，現時只有外聘或快將離職的同事可自行用餐。她為了避免參與圍枱食飯，只能由早上8時捱到下午5時放工才用餐，事實上據她了解其他幼兒中心或幼稚園職員都不會聚集用餐。

幼兒中心主任楊太電話回覆《蘋果》指，上月確診女導師源頭並非來自中心，衞生防護中心亦沒有提及關於他們食飯方式的問題，她早前已書面回覆社署一宗相關投訴，不方便再詳細回應。《蘋果》正向社署和衞生防護中心查詢，尚待回覆。

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