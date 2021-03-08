香港原訂去年舉行的立法會選舉，推遲一年後能否如期在今年9月5日舉行，尚是未知數，但一海之隔的澳門篤定今年有立法會換屆選舉。澳門特別行政區刊登行政長官批示，確定今年9月12日為澳門特別行政區立法會的選舉日，各候選名單的選舉開支限額為$3,549,622，金額與上屆選舉相同。

澳門特區第七屆立法會選舉管理委員會已於去年底成立，成員包括主席唐曉峰，委員黎裕豪、戴祖義、高炳坤、容光亮及陳露。據澳門行政公職局早前公佈的數據顯示，有32.5萬名選民合資格在第七屆立法會選舉中投票，法人選民則為813個。而從選民年齡結構而言，60歲至64歲組別人數最多，有近4萬人。

主管港澳事務的副總理韓正昨會晤港、澳特首林鄭月娥及賀一誠時，期望香港繼續把疫情防控作為當前中心任務，認真落實好完善選舉制度的決定，與此同時則勉勵澳門再接再厲，做好常態化疫情防控，及組織好今年的立法會選舉工作。

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