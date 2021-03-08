前年10月1日多區爆發激烈警民衝突，有防暴警於荃灣實彈射傷18歲學生「健仔」曾志健，並拘捕多人。其中四名被控暴動等罪的被告今於區域法院受審。控方於庭上播警方當日所拍的影片，有相信是警員的男聲說「天橋上仲有好多曱甴」，而不時就影片所見「旁述」的主審法官練錦鴻則未有提及，只形容示威者舉雨傘並非為了「遮太陽」，指他們為「暴力示威人士」、「好似好有默契」向警方迫進。

控方庭上播放片段，顯示警方防線設在荃灣街市街麥當勞對面，對開的大河道北行車天橋有數名黑衣人，鏡頭對準他們。片段拍得黑衣人發現警方鏡頭後蹲下，大批示威者則在大河道路面聚集，警方發射催淚彈驅散，其間聽到有人叫「行開啦！射X死你」，亦聽到有相信是警員的男聲說「天橋上仲有好多曱甴」，而示威人士則向警方防線擲硬物。

練官其間著警方停播影片，並形容畫面，練官指橋上有三至四名身穿黑衣人士，其中一人更拿著磚頭。

手擲式催淚煙中途爆開

影片隨後拍得防暴警員陸續走上行人天橋，突然傳來一聲巨響，發出火光及濃煙，練官問證人警員文志堅發生何事，文解釋那是催淚煙霧，當時有同袍見橋下有示威者，打算向示威者擲手擲式催淚煙，「可能操作問題，未掟落去已經爆咗」。

及後影片中看到大批示威者聚集在海壩街及路德圍路口，路面有垃圾、水馬等路障，示威者則打開雨傘。練官旁述形容示威者打開雨傘並非「遮太陽」，又指有示威者「掟好似汽油彈嘅嘢」。

影片拍到警方施放一輪催淚彈後，示威者沒有後退，反而向警方防線前進。練官以「示威人士好似好有默契咁，開始由海壩街向大河道前進，最前面嗰批手拿雨傘，斜向鏡頭，有部份蹲下，一路行，一路向警方迫進」來形容他們。

形容首被告衣著跟其他暴力示威者一樣

當警方落橋包抄示威者，練官則稱「警方落橋至昌泰街，目的似乎是包抄示威人士」，練官抄寫筆記時喃喃自語「暴力示威人士」。

影片亦拍到首被告陳珩被捕一幕，練官形容被捕人士「拿天藍色雨傘，全身黑衣，白布包頭，同其他暴力示威者一樣，沿荃興徑向安榮街逃走」。

從影片見到，數名防暴警在一泰國食肆對開制服首被告，鏡頭隨即向河壩街拍去。數分鐘後聽到首被告大叫，亦有警員叫他「唔好郁，唔好逃走」，此時首被告身在恒生銀行對開，他解釋「阿sir，我嚟探人」，「我冇襲擊你哋」，「我驚黑警，我驚共產黨」，其後又稱自己是救護員。

聆訊明續。

本案原有五名被告，分別為清潔工陳珩（40歲）、VTC一年級學生陳金國（20歲）、程式員李振文（26歲）、VTC三年級學生馮清華（22歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（23歲）。各人被控一項暴動罪，陳珩另被控縱火罪。其中被告馮清華自上月沒有上庭應訊，法庭已發出拘捕令。

【案件編號：DCCC868/19】

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