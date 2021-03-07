世道紛亂，47名民主派人士因初選被控違反國安法，大部份人現正還柙，不少手足亦心繫至今被還柙逾兩個月的壹傳媒創辦人黎智英，「如果可以的話，在你覺得孤單時候，想想我們，也希望我們的想念能加給你一點點溫暖」。鐵窗也許能鎖住軀體，思念卻能越過高牆、穿透黑暗，為牢內的他送上慰藉。

把恩典加倍給你

敬愛的黎先生：

其實很害怕自己站在窗外，無論說些甚麼都像風涼話，看完別人有需要，卻丟下一句「我會為你祈禱，所以你還是平平安安的去吧」那種冷血的人。就算聽起來欠缺重量，請容許我說，為你祈的禱，求天父把給我的恩典完全的、加倍的給你，都是真心的。而且像我一樣、甚至比我更為關心你的人，還有很多很多。

如果可以的話，在你覺得孤單時候，想想我們，也希望我們的想念能加給你一點點溫暖。

掛念你的手足/老朋友上

一起堅持走下去

親愛的黎智英先生：

我們沒有忘記你，香港人好掛念你！保住意志，希望你身體健康，知道你有糖尿病。了解每天食物都不容易入口，辛苦你了！每天繼續為你平安禱告！仍有好多香港人留守這城，一起堅持到底走下去。

撐你的讀者花EE上

《蘋果》仍有許多人撐

敬愛的黎先生：

說起在蘋果刊登廣告，還有一件相關的小事。經朋友介紹參加了素未謀面的群組，兩天後組裏有幾位問要不要刊登廣告以示支持，大家踴躍舉手，縱使排版、方式、字數限制、集資費用沒有定案，反正大家要參與，就把款項存入搞手之一的戶口，就這樣毫無懸念的相信不真正算是朋友的人。

我們的廣告到最後，當然順利出版。而至今，我仍然與搞手們遙距「相識」着。

看，你和《蘋果》，仍然是有許多人撐的。

掛念你的手足/老朋友上