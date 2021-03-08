拖延經年的石硤尾大坑西邨重建計劃終有進展。去年《施政報告》提到，市建局與香港平民屋宇公司合作重建位於石硤尾的大坑西邨，將日後可提供超過3,300個單位。運房局表示，香港平民屋宇有限公司與市區重建局今午（8日）簽署合作備忘錄，正式展開重建大坑西邨的工作，預計今年中可與大坑西邨居民溝通重建方案。

年中與居民談重置方案

「運房點線面」文中稱，政府在1961年以優惠地價將大坑西邨的土地批予香港平民屋宇有限公司，興建約1,600個單位供低收入人士入住。按初步估算，重建後的大坑西邨可以提供逾3,300個單位，即較現時增加逾一倍。當局稱，重建後有1,300個單位預留予重置現有住戶，其餘約2,000個則以首置單位出售，當局預計今年年中可與大坑西邨居民溝通有關重建方案。

據悉，現有居民的安置工作由平民屋宇公司負責，而市建局則主要負責項目重建時所需的規劃及城規程序。

16年獲城規會批准重建

大坑西邨重建計劃一拖再拖，平民屋宇公司早於2005年起已有意將大坑西邨重建，但受批地條款限制及居民反應等所限，2015年時該公司構思將該邨重建成青年免首期上車盤，2016年時獲城規會有條件批准該邨分兩期重建成近5,000個單位，但前提是業權人需與居民達成安置協議。

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