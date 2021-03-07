【《蘋果》直擊】

【本報訊】大陸封殺台灣鳳梨（港稱菠蘿），反成為最佳宣傳大使。大陸暫停進口鳳梨禁令本月1日起生效，澳門疑似追隨大陸，翌日亦停止進口。鳳梨品質優良卻慘被打壓，港人風雨同舟， 出現「撐台灣，買鳳梨」熱潮。有本港果商早前從台購入一貨櫃逾600箱鳳梨，短短五小時便全數售出，負責人向本報表示希望熱潮過後，港人仍會繼續支持台灣果農，繼續撐台。

近日本港不少網上購物平台開設台灣鳳梨訂購服務，標榜產地直送，例如教協提供預購「台農17號金鑽鳳梨」，每箱約10公斤（約六至八個），售價為198元，周四至周日取貨；網購平台HKTVmall亦有預售台南關廟金鑽鳳梨，每箱約三公斤（約兩至三個），售價235元，預計3月中到貨。據悉，近日再有兩個貨櫃的鳳梨抵港，入貨商恐港府效法澳門，低調行事。

店東冀熱潮後持續支持

網上專營水果速遞的「巴打鮮菓」則率先到貨，本報昨日直擊拆櫃過程，塞滿672箱台灣鳳梨的20呎貨櫃昨早抵達水果店，工人隨即開箱，再用客貨車派送給顧客。公司負責人梁東麒表示，過往一般會夾雜其他水果一併入口，整個貨櫃都是鳳梨相當罕有，今次抵港的鳳梨品質優良，認為台灣果農未有因為時間倉卒而出售未達標的鳳梨。梁指水果店公開接受預訂鳳梨後，短短五小時就全被掃清，速度之快出乎意料，大部份顧客都開宗名義撐台，「大陸今次拒絕接受台灣鳳梨，令全世界好多地方都想支持台灣」，希望港人不要只跟着熱潮搶購，因為4至6月才是鳳梨盛產期，「呢啲支持應該係長期持續會更好」。

黃大仙大成街林記水果負責人林先生指，自大陸封殺鳳梨後，即透過空運分兩批合共200多箱運到港，同樣兩至三天內已被預留或購買，「自禁運新聞後，大家都覺得呢個決定係別有用心，有針對性」。

林指現時抵港的鳳梨仍未達最佳狀態，有台灣果農向他明言，4月鳳梨當造，產量是「山洪暴發」級數，味道亦會更好，「銷售到時先有真正壓力，希望香港人繼續支持」，當船運的鳳梨大量抵港，價錢無可避免會大幅下降，預計屆時每個售價約20至25元。

鳳梨昨抵港，港人施先生即到水果店取貨，他表示會製作鳳梨酥，曾分別使用普通菠蘿和台灣鳳梨，覺得無論口感與味道鳳梨都有其特色，加上今次大陸打壓鳳梨事件，令他特意訂購支持，直言當局做法荒謬，「因為當權者最多會打壓唔同政見嘅政客，而唔應該令無辜嘅農民受害」。

買家：食唔晒分畀朋友

另一前來取貨的陳小姐買了一箱鳳梨，她坦言除了支持入口鳳梨的水果店，同時亦以行動撐台，認為大陸封殺鳳梨非常可笑，「雖然自己食唔晒一箱，但都會買去同買唔到嘅朋友分享」。

大陸當局自上月底稱「驗出介殼蟲」，宣佈本月1日起禁止台灣鳳梨進口，香港親中媒體中評社日前指澳門已跟緊北京腳步，僅香港仍維持進口鳳梨。台灣農委會前天則指未收到澳門停運鳳梨相關訊息。不過有本港果商表示，上周已無法將鳳梨送往澳門，亦接到澳門同業來電，希望能提供台灣鳳梨。