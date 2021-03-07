【本報訊】近年不少醫護界組織或工會均打破由親政府人士壟斷的局面，換屆選舉先後由「黃營」或「開明派」大獲全勝，當中包括醫委會改選、醫學會會長及會董選舉。但面對政府紅線日漸收窄，在改選中獲勝的醫委會委員馬仲儀坦言有無力感，「當只求科學、公正都會被政府話政治掛帥，有時候都唔可以盡做到」。

政治空間收窄 力守專業底線

負責醫生發牌及投訴等事務的醫委會去年底改選三個直選委員席位，由被視為黃營的公共醫療醫生協會會長馬仲儀、前線醫生聯盟前副主席覃天笙及醫學會副會長鄭志文勝出，擊敗曾聯署撐警的資深麻醉科專科醫生韋玉珍等候選人。

除此以外，去年醫學會會長及會董選舉，被指屬建制的何仲平團隊同樣落敗，由向來敢言的四屆醫學會會長元老醫生蔡堅領軍的12人團隊，大獲全勝。

馬仲儀認為相關的變化受社運風潮，以及政治空間收窄影響，不少專業人士會轉而將底線放到自身的專業上作最後努力，自己亦是希望傳達業界一直被忽視或較弱勢的聲音而參選醫委會改選。

但她亦直言，以前港府或會聽取工會的意見，以追求社會穩定及專業質素，隨着現時政府越發「唯我獨尊」，工會的存在空間亦被越收越細，明言感到十分無力。她又以疫苗注射安排為例，「當只求科學、公正都會被政府話政治掛帥，有時候都唔可以盡做到」。