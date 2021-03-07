【本報訊】繼上周四元朗一名男子趴在私家車車頭搭亡命順風車後，中環又發生玩命事件。兩名洋漢搭的士時坐在窗邊半身伸出車外碰杯飲酒聊天，將的士車頂當流動吧枱，又表現興奮，舉起手機自拍高呼，相當驚險。

司機縱容 或涉危駕

前晚10時半，陳先生駕車沿皇后大道中行駛，至中環新世界中心對出，兩洋漢突然由前方行駛的士車窗探身伸出窗外，坐在窗邊飲酒，一度興奮互碰酒樽及玩自拍。陳拍下經過，批評兩洋漢罔顧安全，把車頂當流動吧枱，的士時速約40公里，終轉入畢打街。他質疑司機為何容許，認為已涉危險駕駛。

片段所見，的士當時正「等轉燈」，兩名約20多歲洋漢已坐車窗邊，貌似醉醺醺，一人身體不由自主搖擺，幾乎跌出車外。當轉綠燈時，後方的士響號提示涉事的士開車，其中一名外籍男不斷歡呼。的士不斷左閃右避，後方車輛亦轉線閃避。警方指未接獲有關舉報。根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第46條，任何公共巴士、公共小巴或的士乘客，在車內或車上，均不得將身體或肢體探出或放在車輛外，以致伸出道路上，違者如無合理辯解，最高可罰5,000元及監禁六個月。

香港汽車工業學會會長李耀培稱，兩乘客必定沒戴安全帶，中環車多路窄，一旦急煞車及重型車駛過，易釀意外，司機有責任要求兩人返座位，若遭拒應停車及報警，否則司機或觸犯危險駕駛。