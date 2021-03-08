適逢今日是3.8婦女節，民主黨屯門黨團下午前來大欖女懲教所聲援被控「串謀顛覆國家政權罪」的民主派初選參與者及黨友黃碧雲，並以「一腔熱血勤珍重，灑去猶能化碧濤」讚揚黃有革命獻身的崇高精神，及呼籲港人要互相扶持。

一眾民主黨屯門區區議員今午抵達大欖女懲教所，希望懲教署可代為轉交寫給黃碧雲的信件。信中寫到民主黨1994年成立後設有「婦女委員會」，在黃的啟蒙和帶導下，開展多項有關女性權益的工作；又指對黃碧雲的遭遇感同身受，稱會在民主運動上盡力互相扶持，「大家對你的支持，不只是一封信，而是一份不離不棄的承諾」。

黨友陳樹英引用中國近代女權運動家秋瑾所寫的《對酒》，「一腔熱血勤珍重，灑去猶能化碧濤」，稱讚她有隨時準備為革命獻身的崇高精神，又藉詩句支持所有因爭取民主而受政治打壓的人士，尤其是因參與民主派初選而正被還押的女被告者，並強調「爭取民主無罪、政治打壓可恥」。

根據懲教署網站，還押人士每天只可接受親友探訪1次，探訪限時15分鐘，每次不得超過2名探訪者。深水埗區議員鄒穎恒今以親友名義探望黃碧雲。她指，民主黨各區團隊正支援各被捕人士的家屬，並提供適切的協助，又指會關注的女囚犯的權益。鄒指因擔心影響周四的上訴覆核審訊，故拒絕接受傳媒訪問。何桂藍的朋友今午亦有抵達羈留所探望何，但他們拒絕接受訪問，亦未有透露何還柙情況。

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