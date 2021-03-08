UA Cinemas（娛藝院線）今早（8日）突然宣佈全線結業，並於事前通知全體員工毋須上班，但須到灣仔溫莎公爵大廈「聽講座」，以交代遣散方案。據悉，UA戲院在會上承諾，會根據勞工法例向員工賠償，並根據每位員工年資，即時發放基本遣散費，同時亦將提供一筆額外特惠金。

翻查資料，UA戲院去年曾參加兩期政府保就業計劃，當時所申報的承諾受薪僱員人數為281人。勞工處回覆本報查詢時表示關注事件，正聯絡僱主了解情況，並會為有關員工提供協助。

「保就業」承諾僱用281人

UA戲院於去年以「UA Cinema Circuit Limited（娛藝院線有限公司）」名義，參加兩期保就業計劃，第一期獲補貼411.6萬元，第二期獲補貼414.6萬元，合共獲批約826.2萬元。根據政府名單，UA於去年的兩期申請中，「承諾受薪僱員人數」均為281人。

港九工團聯合總會發聲明，對事件表示遺憾及憤怒，又指UA結業一事，正正反映政府保就業計劃的失敗，「可見保就業名不副實，只是將失業推遲」，認為財政司司長及勞福局局長要就失業問題問責。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！