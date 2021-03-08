蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

青年迷姦女網友兼盜財 舊同學亦兩度中招遭非禮拍祼照 被告認10罪判監9年10個月

24分鐘前

24歲青年先後相約經手機應用程式認識的兩名男女開房，其間施用迷姦水將二人迷暈，強姦女方、拍裸照兼偷走財物，男網友亦遭偷走現金。青年被捕後，承認自2017年初亦向女同學施用迷姦水，並對她摸胸和拍裸照，更曾偷拍她出浴。青年今於高等法院承認共10項罪名，法官直斥被告持續犯案，行為邪惡，罔顧迷姦水可能對事主造成的影響，案情嚴重，但考慮被告多年來有做義工工作，酌量減刑，判他入獄9年10個月。

被告蘇梓俊（24歲），曾任冒險樂園客戶服務主任及侍應。他承認一項強姦、兩項偷竊、一項施用藥物獲得或便利作性行為罪、三項為犯可公訴罪行而使用使人神智不清或軟弱無力的藥物罪、兩項非禮和一項藏毒共10罪。

偷拍出浴無罪可告

法官李運騰關注控方沒有就被告偷拍舊同學出浴提出檢控，控方解釋雖然被告在事主家中浴室安裝攝錄鏡頭，惟事主已成年，因此不能控以「兒童色情物品」等相關控罪。

辯方求情指，被告就讀毅進畢業後，曾進修兩個副學士課程，最後皆未能完成，惟投身社會後有趁工餘時間做義務工作。法官認為以本案的嚴重案情，義務工作相對起不了多大求情作用。惟大狀力陳現時年輕人不願花時間做義工，被告卻願無償付出500小時做義務工作，貢獻社會，應可獲得更多的刑期扣減。

遭迷姦事主心理受創

法官判刑時指，被告在案中持續並有計劃地向他人落藥，以便自己可干犯邪惡罪行，罔顧涉案迷姦水的有害物質可能危害事主，對社會有實際危險。

被告在強姦案中沒有使用安全套而且在女事主體內射精，令事主一度有懷孕和感染性病的憂慮，而且被告趁事主被迷暈期間，拍下女方只穿內衣褲以及其身份證的照片，更偷走她的私人財物和金錢，令她無錢回家。她因事件心理受嚴重影響，出現重複回想事件、自覺失敗、缺乏安全感、時刻警惕、不安、容易激動和抑鬱等創傷後遺症徵狀，需要接受後續心理治療。

法官亦指，被告兩次侵犯舊同學的案情亦屬嚴重。被告向認識多年的女同學落手，更在她原應感覺安全的家中犯案，嚴重侵犯其尊嚴，明目張膽且嚴重違反誠信。事主因之受極大困擾，經常擔心在家中會被人監視及偷拍，對鏡頭敏感，出現焦慮、心悸、手震，惟困擾現已回復低水平。

法官續說，被告年輕並屬初犯，亦得到家人朋友的支持，惟其犯下的是極其嚴重的罪行。法庭須考慮事件對事主及其家人的影響，以及公眾對相關罪行的厭惡，法庭絕不縱容。被告唯一求情是認罪以及多年來有義工工作，其中於2017年的一年間曾進行200小時義工服務，故酌量給予兩個月扣減，總刑期9年10個月。

網上購買俗稱「F水」的迷姦水

案情指，2019年1月，被告於手機交友程式Skout認識23歲女事主X，之後相約到灣仔一間酒店見面。Ｘ享用了被告為她準備的咖啡和蛋糕後昏睡，翌日醒來發現房中剩下自己一個，只穿胸圍躺臥床上，而Apple Watch、AirPods、內褲和400元現金被偷走，共值近6,300元。事後報警求助。Ｘ經檢驗後，發現體內有迷姦水成份。

被告五天後被捕，除內褲外，全部贓物被起回，被告於警誡下承認在網上購買俗稱「F水」的迷姦水，混入咖啡給X喝，趁她昏睡下犯案。警方並從他的手機中找到X只穿內衣褲的相片，另有一張拍攝其身份證的相片。被告其後被落案告上法庭，提訊後獲准保釋。

23歲菲籍青年A於2018年12月到港旅遊，平安夜當天於WeChat認識被告，相約聖誕夜開房。被告帶來兩支酒，A飲後感頭暈，視線模糊。他走進廁浴室沖身以圖清醒，被告乘機偷走A載有約值港元5.7萬元的外幣逃遁。A報案，警方循酒店CCTV發現犯案的是被告，再次上門拉人，並在其寓所搜出迷姦水及小量毒品。被告承認犯案，並用偷來的錢購買電腦和找卡數。

被告在警誡會面錄影中自認，曾向他的朋友Y施用過迷姦水。警方在其手機和電腦中找到多段Y出浴片段和相片，及Y的胸、腹和臀部的相片。被告指Y是其舊同學。2017年初，被告因想與她有「親密接觸」，故兩次在她的家中向她落藥，每次均趁她不省人事之後，摸她胸部1個小時，又拍照，並在Y的家人回家前離開，而Y在8個小時後始甦醒。自從2018年5月後，Y開始疏遠他，被告相信Y已洞悉被落藥之事。

【案件編號：HCCC2037/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

非禮迷姦施用藥物獲得或便利作性行為為犯可公訴罪行而使用使人神智不清或軟弱無力的藥物
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner