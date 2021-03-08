24歲青年先後相約經手機應用程式認識的兩名男女開房，其間施用迷姦水將二人迷暈，強姦女方、拍裸照兼偷走財物，男網友亦遭偷走現金。青年被捕後，承認自2017年初亦向女同學施用迷姦水，並對她摸胸和拍裸照，更曾偷拍她出浴。青年今於高等法院承認共10項罪名，法官直斥被告持續犯案，行為邪惡，罔顧迷姦水可能對事主造成的影響，案情嚴重，但考慮被告多年來有做義工工作，酌量減刑，判他入獄9年10個月。

被告蘇梓俊（24歲），曾任冒險樂園客戶服務主任及侍應。他承認一項強姦、兩項偷竊、一項施用藥物獲得或便利作性行為罪、三項為犯可公訴罪行而使用使人神智不清或軟弱無力的藥物罪、兩項非禮和一項藏毒共10罪。

偷拍出浴無罪可告

法官李運騰關注控方沒有就被告偷拍舊同學出浴提出檢控，控方解釋雖然被告在事主家中浴室安裝攝錄鏡頭，惟事主已成年，因此不能控以「兒童色情物品」等相關控罪。

辯方求情指，被告就讀毅進畢業後，曾進修兩個副學士課程，最後皆未能完成，惟投身社會後有趁工餘時間做義務工作。法官認為以本案的嚴重案情，義務工作相對起不了多大求情作用。惟大狀力陳現時年輕人不願花時間做義工，被告卻願無償付出500小時做義務工作，貢獻社會，應可獲得更多的刑期扣減。

遭迷姦事主心理受創

法官判刑時指，被告在案中持續並有計劃地向他人落藥，以便自己可干犯邪惡罪行，罔顧涉案迷姦水的有害物質可能危害事主，對社會有實際危險。

被告在強姦案中沒有使用安全套而且在女事主體內射精，令事主一度有懷孕和感染性病的憂慮，而且被告趁事主被迷暈期間，拍下女方只穿內衣褲以及其身份證的照片，更偷走她的私人財物和金錢，令她無錢回家。她因事件心理受嚴重影響，出現重複回想事件、自覺失敗、缺乏安全感、時刻警惕、不安、容易激動和抑鬱等創傷後遺症徵狀，需要接受後續心理治療。

法官亦指，被告兩次侵犯舊同學的案情亦屬嚴重。被告向認識多年的女同學落手，更在她原應感覺安全的家中犯案，嚴重侵犯其尊嚴，明目張膽且嚴重違反誠信。事主因之受極大困擾，經常擔心在家中會被人監視及偷拍，對鏡頭敏感，出現焦慮、心悸、手震，惟困擾現已回復低水平。

法官續說，被告年輕並屬初犯，亦得到家人朋友的支持，惟其犯下的是極其嚴重的罪行。法庭須考慮事件對事主及其家人的影響，以及公眾對相關罪行的厭惡，法庭絕不縱容。被告唯一求情是認罪以及多年來有義工工作，其中於2017年的一年間曾進行200小時義工服務，故酌量給予兩個月扣減，總刑期9年10個月。

網上購買俗稱「F水」的迷姦水

案情指，2019年1月，被告於手機交友程式Skout認識23歲女事主X，之後相約到灣仔一間酒店見面。Ｘ享用了被告為她準備的咖啡和蛋糕後昏睡，翌日醒來發現房中剩下自己一個，只穿胸圍躺臥床上，而Apple Watch、AirPods、內褲和400元現金被偷走，共值近6,300元。事後報警求助。Ｘ經檢驗後，發現體內有迷姦水成份。

被告五天後被捕，除內褲外，全部贓物被起回，被告於警誡下承認在網上購買俗稱「F水」的迷姦水，混入咖啡給X喝，趁她昏睡下犯案。警方並從他的手機中找到X只穿內衣褲的相片，另有一張拍攝其身份證的相片。被告其後被落案告上法庭，提訊後獲准保釋。

23歲菲籍青年A於2018年12月到港旅遊，平安夜當天於WeChat認識被告，相約聖誕夜開房。被告帶來兩支酒，A飲後感頭暈，視線模糊。他走進廁浴室沖身以圖清醒，被告乘機偷走A載有約值港元5.7萬元的外幣逃遁。A報案，警方循酒店CCTV發現犯案的是被告，再次上門拉人，並在其寓所搜出迷姦水及小量毒品。被告承認犯案，並用偷來的錢購買電腦和找卡數。

被告在警誡會面錄影中自認，曾向他的朋友Y施用過迷姦水。警方在其手機和電腦中找到多段Y出浴片段和相片，及Y的胸、腹和臀部的相片。被告指Y是其舊同學。2017年初，被告因想與她有「親密接觸」，故兩次在她的家中向她落藥，每次均趁她不省人事之後，摸她胸部1個小時，又拍照，並在Y的家人回家前離開，而Y在8個小時後始甦醒。自從2018年5月後，Y開始疏遠他，被告相信Y已洞悉被落藥之事。

【案件編號：HCCC2037/19】

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