⺠陣前年12月1日發起「毋忘初心大遊行」，事前雖獲發不反對通知書，惟警方途中在尖沙嘴一帶舉藍旗並驅散群眾，其中兩青年因管有噴漆及白電油等被捕。案件經審訊後，裁判官葉啓亮今指警員證供混亂，即使可信亦不可靠，裁定兩被告所有罪名均不成立，二人當庭釋放。

兩被告依次為林志威(23歲)及黃博昕(24歲)，兩人早前否認管有物品意圖摧毁財產罪，林涉在梳士巴利花園外管有一支噴漆；黃則涉管有兩罐白電油及打火機，並涉藏有一包索帶，同時被控管有適合作非法用途工具罪。

裁判官葉啓亮於裁決中提到，追截林志威的警員對追捕細節，如舉藍旗後追捕被告過程記憶混亂，次序不一，因追捕過程相當重要，警員口供即使可信也不可靠。

葉官又指，兩名警員的證供有出入，追截林的警員曾供稱林帶有手套，惟拘捕警員則從未見林帶手套。葉官認為雖手套在案件中屬枝節，但為重要觀察，亦是考慮被告有否不合法意圖的因素。

至於次被告黃博昕，葉官則認為作供警員留意到黃在人群中無任何說話或動作，而他當時亦身穿紅衣，與當日大部份示威者的黑衣打扮不脗合。

兩名被告均有自辯及證人作供，林志威並傳召父親證明其清白，指當時獲父聘為裝修工，噴漆有工作用途，他聽到父親作供時，一度哭泣。但葉官不接納證供，認為林父供稱的大型工程，工具包括噴漆應一早與其他物資運送到工地，而且涉案噴漆亦無單據報銷，難令法庭信服。

葉官指，不接納兩名被告及其證人之作供，認為辯解的理由難令法庭信服，惟同意被告藏有的物品，均是容易購買和日常會使用到的物品，故未能作出唯一無可拒抗之推論，指兩人藏有涉案物品是用於犯案，故裁定兩名被告所有罪名不成立。

聞判後，兩被告即激動啜泣，以紙巾拭淚，旁聽人士亦不禁鼓掌和低叫「Yes」。離開法庭時，兩被告分別與庭外親友相擁。

【案件編號：KCCC1275/20】

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