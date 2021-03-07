政權肆意打壓港台，零傳媒經驗的廣播處長李百全一上任便審查港台節目，更疑在編輯會議上批評LMF經常唱粗口歌，並抽起《香港故事》訪問LMF等集數。

《香港故事》受訪嘉賓蔣曉薇於Facebook表示，她與《都市 • 病》攝影師林健恆受訪的集數原定周日晚（7日）播放，惟被臨時抽起，改為重播紀念太極樂隊成員唐奕聰的節目。她指，訪問內容圍繞海洋、鯨魚、荒謬及閱讀，只是談閱讀得着及鯨魚擱淺事件，惟仍過不了監製及署長一關，慨嘆：「『香港病了』已成了禁忌，有病不能求醫也不能對外言說，結果必然是逆行倒施、瘀血難清。」

蔣曉薇於Facebook表示，港台導演及製作團隊由去年11月底至今年1月中，一直跟拍她的講座和活動，並在屯門蝴蝶灣進行兩次拍攝，該集名稱定為《閱覽良藥》，訪問內容是主要圍繞海洋、鯨魚、荒謬及閱讀。她指，或因港台人事變動，節目名稱由《香港病了》改成《疫行者》，本來新年前播放，改為新年後，而首集訪問《十年．自焚者》的香港導演周冠威訪問，也改為新一代風水師的訪問。

蔣曉薇稱，現時整個《香港病了》系列已被腰斬，導演、攝影師、動畫師、字幕、旁白及其他工作人員大半年來心血均付諸流水，今晚亦再沒有文學創作及影像對談，而是換上與太極Gary Tong有關的《香港故事—後浪潮。人》的「一份情．歌」訪問節目。她在帖文慨嘆：「如今『香港病了』已成了禁忌，有病不能求醫也不能對外言說，結果必然是逆行倒施、瘀血難清。」

《蘋果》已就此事向港台查詢，有待回覆。

未看過節目內容已決定抽起

據《蘋果》早前報道，廣播處長李百全本月一上任已著手審查港台電視部公共事務組節目，在編輯會議上已要求所有公共事務組播出的節目必先經他過目。消息指，李百全在會上斥樂隊LMF唱粗口歌，沒看過該集節目便決定抽起，更曾反問為何不找撐警藝人曹永廉訪問。

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