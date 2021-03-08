在國安惡法的圍牆阻隔下，被捕民主派的家屬惟有透過紙筆傳情。民主黨尹兆堅妻子在首封寫給丈夫的家書中，訴說自己和一對子女對尹兆堅的思念，尹太尤其不習慣家中沒有了丈夫的身影、聲音和氣味，「如今，沒有你的日子，我會在家中穿上你的衣裳，希望感覺你與我同在」。尹太強調，對於能夠成為尹兆堅的妻子感到驕傲，一對子女亦以爸爸一生行公義為榮，「You are our HERO，我們期待能盡快一家團聚」。

尹太在尹兆堅的Patreon發佈家書，她稱，擔心丈夫能否適應獨立囚禁，希望丈夫能為家人和關心自己的人「撐住」，「只要路上彼此的心相連，我們必定能跨越重重難關」。

為了丈夫，自己和一對子女，尹太稱會堅強面對，好好過活，讓丈夫能無後顧之憂，強調會不斷入書和寫信，相信尹重獲自由之時，「必定會是一個更強大、更懂珍惜、更健康靚仔的你」。據知尹太以後持續在Patreon分享尹兆堅狀況，感激各方對尹的支持。

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●尹兆堅妻太首封家書節錄：

「你慣常坐梳化的位置；工作後回家，穿著西裝、拎著一袋二袋食物進門的情境；在廚房為我們準備飯餐的背影；出門前，悉心梳整的情況：分段式吹頭、Gel行頭髮和噴香水，都歷歷在目。」

「你常笑說：香水的香味，其實是你的體香呢！如今，沒有你的日子，我會在家中穿上你的衣裳，希望感覺你與我同在……」

「圍牆外，我們不能切切實實體會你每分每秒怎樣熬過。圍牆內，單獨囚禁，頓失時間概念，更顯孤單寂寞。腦海中，不斷浮現對家人的牽掛、對未來的躊躇、對前境的憂慮。圍牆外的我，未能與你一起分擔，很痛心，對不起！」

「作為你的太太，我感到驕傲！仔女知道你一生行公義，全以你為榮。我知道，對我們，你一定會感到愧疚，但千萬、千萬不要這樣想，你絕不是我們的負累而是光榮。」

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