前年10月網民發起九龍大遊行，警方在大埔截獲一部的士，上有40枚汽油彈等物品，懷疑是供示威者使用。的士司機事後被控串謀縱火罪及管有物品意圖摧毀財產罪，案件今在區域法院開審。控方透露有前警員「移民」澳門，對方表示需視乎疫情決定是否回港出庭作供，遭法官李慶年連番批評：「成個警察部咁大，有一個人離職，佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」

被告曾偉龍(31歲)被控⼀項串謀縱⽕及一項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於前年10月17⽇至10⽉20⽇，在香港與其他身份不詳的⼈⼀同串謀⽤⽕摧毀財產，以及於前年10⽉20⽇在大埔露輝路與汀角路交界，保管控制40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點⽕器。

官：澳門都係中國一部份，點可以講移民呢？

辯方甫開庭向法庭表示，得悉本案一名警員證人12097經已辭職，並「移民」到澳門，故控方不傳召該名證人作供。

控方表示，警方今早已打電話聯絡證人，惟至今未獲回覆。法官李慶年聞言謂：「我嘅觀察係似乎本身可以避免。」他強調控方應採取任何措施確保證人出庭作供，包括發出證人傳票甚或拘捕令。

控方回應指，該證人只負責錄影會面，在審前覆核時得悉辯方並不爭議會面的自願性，故決定不傳召他。李官質疑辯方在問卷已要求傳召，控方指問卷沒特別要求，李官謂：「點解你睇到啲嘢，我睇唔到嘅？」強調即使警員已離職，同樣有責任出庭。

控方解釋由於證人已移民，因此警方無法聯絡，李官質疑謂：「我真係唔係好明，澳門都係中國一部份，點可以講移民呢？」控方至此澄清證人是定居在澳門。

李官追問案件主管何時得悉警員離職，控方未能即時回覆，李官批評：「又冇準備好控方證人，又冇準備解釋，而家做嘢係咪咁㗎？」

控方終決定不傳召該證人

控方其後透露證人是於去年9月13日正式離職，他當時表示定好審訊日期後，可再聯絡他。案件在同月22日排期，警方再透過WhatsApp與證人聯絡，證人表示需要看疫情情況再作安排。

李官驚訝謂：「啫係睇吓嚟唔嚟呀？佢決定呀？」他更直言：「我覺得好奇怪，成個警察部咁大，有一個人離職，佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」

李官明言「冇可能」再等，「等到全世界打晒疫苗咩唔通？」他最後批准休庭，供控辯雙方商討解決方案。控方再開庭後表示不傳召該名證人，辯方沒有異議。

控方開案陳詞指，在前年10月20日，警員截查被告駕駛的的士，在車尾箱發現一個紙箱。紙箱沒有密封，有一個藍色車用坐墊覆蓋在紙箱頂部，箱內有散發汽油味的瓶狀物品。

警誡下稱替學生運送醫療用品

案情續指，香港教育大學閉路電視拍攝到被告駕駛的士，駛至教大高級教職員宿舍停下。約5分鐘後，有兩名人士從宿舍對出位置步向的士，全程手持一件啡色物件，最後將物件放進的士車尾箱。

被告在警誡錄影會面下表示，被告案發當日放假，約了一位名叫「Ella」的女友人在下午2時到啟德公園溜狗，故特地提取一架早更的士前往公園。兩人在案發前兩、三天約好，被告表示是在案發當日才認識Ella。

案發前一日晚上，有男學生向被告表示要租用的士，將「物資」由教育大學運送至九龍。被告按指示在中午約12時到達，一名身份不詳、戴口罩的男子將涉案紙箱交給他，對方稱裏面裝有醫療用品，被告當時感覺到箱裏有裝液體的玻璃瓶，但否認有嗅到汽油味。

【案件編號：DCCC144/20】

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