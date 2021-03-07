1989年國際格局風雲色變，共產陣營面對突如其來的全面崩盤，西方自由民主陣營獲得最終勝利，是為福山口中之「歷史之終結」。然而此當中留下一個引子——世上第二大之共產國家不僅未有倒台，反之更以血腥屠殺自己子民，得以保住紅色江山。不過中共未能斬草除根，當年之六四火種，於香港此一殖民地庇佑之下茁壯成長，彭督之新九組方案雖通數給中共推翻，但民主反共此一血脈，仍得以於香港一隅中保留下來。

由此歷史大脈絡下，今日香港之荒謬政局，想深一層根本毫不意外。這邊廂美國自金融海嘯後資本主義體制暴露重大危機，中國大陸那邊廂經濟急速崛起，在「中國模式」大外宣下稱自由民主非唯一一途，中共亦夠膽於意識形態上與美國爭一日之長短。香港此深受西方影響之腹地，兼且有八九留下之死剩種，中共何解要於此時此刻，將香港僅餘之法治、人權除之而後快，正因香港處於兩權爭霸之刀口，亦肩負歷史遺下之業債。

正如緬甸人民在拋頭顱、灑熱血，敢以雞蛋撞向軍政府之高牆，也是在肩負上一代人於1988年遺下的債。當年緬甸爆發全國民主示威，昂山素姬一躍成為民運領袖，從此一直遭軟禁至2010年獲釋，被安上櫥窗式民主下國務資政之位，竟與當年2010政改方案中共與民主派破冰，五個超級區議會議席產生之假讓步如似相近。毋怪乎當中共對港張牙舞爪之際，緬甸軍政府亦狐假虎威，撕毀其與全民盟共治之約，發動政變推翻大選結果。

自我表達乃人之本性

美籍華裔史家唐德剛嘗以舟在長江形容中國之現代化進程，過去百年在三峽處灘高水急、波濤激盪，但當經過一番艱難曲折之後卻是揚帆直下，隨大江東去進入現代化文明國家之列。此「歷史三峽論」用於港緬兩地之歷史潮流亦為適切。當台灣、韓國、菲律賓、德國以及東歐諸國皆順利通過三峽到達下游，港緬仍在三峽內與急流作殊死鬥爭。中共既可大撒金錢造大壩擋住滾滾江水，然而滴水終究穿石，水始終向低流，此也是Be Water之另一重真義。

正如最近爆紅之Clubhouse現象一樣，人人蜂擁於聊天室內天南地北無所不談，只因自我表達乃是人之本性，亦如哈巴馬斯所稱中產階級在資本主義社會興起時，會在啤酒館、咖啡廳暢談政事，報章輿論迅速興起，成為制衡政權之強大力量。大陸於胡溫年代公民社會相對開放時，民間社會一度欣欣向榮，《冰點》、南方報系等曾一度蔚為風氣，此在習近平上台後一手顛覆，公民社會萬馬齊暗。但正如石頭總要被水滴擊穿，人類自由之天性不可改造，此放諸中外皆然。

現時中共對港之瘋狂壓制，正源於其1989年親手殺死自己子民之歧路。其以後來之成功確信自己當年做法無誤，跟隨路徑依賴甚至殺得性起，奢求其改轅易轍根本是緣木求魚。然而當年鮮血換來的，是香港一代民主派之風雲人物，也有今天之抗爭義士。今日政治清算之罪債，亦只會為某年某處之一代留下種子。當年台灣之二二八屠殺及美麗島大審判，催生了一整代台獨運動領袖，此正為因果業報。已故司徒華曾贈晚生龔自珍一詩——落紅不是無情物，化作春泥更護花——港緬兩地正為自由下獄及犧牲的人亦如是。

貝加爾

自由撰稿人