【本報訊】接連有長者及長期病患者接種科興疫苗後出現不適甚至死亡個案，嚴重打擊市民對接種疫苗的信心。港府原定本月中安排醫護外展隊到首批十間安老院舍為院友打針，但有院舍工會指，自發生兩宗懷疑接種科興疫苗死亡的個案後，不少院友或家屬打退堂鼓，有外展醫生亦不敢評估有關長者是否適合接種，擔心出事後要「孭上身」。社會福利署指院友可自行決定是否打針，亦有醫生臨床判斷。

十間安老院舍長者優先接種疫苗計劃將於月中開始，惟社署至今仍未交代首批同意接種院舍的長者人數。職工盟轄下社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，近日接連出現懷疑接種科興疫苗後死亡的個案，不少院友或家屬打退堂鼓取消或暫緩接種，外展醫生亦不敢貿然評估，因根本缺乏相關資料，擔心萬一出事要「孭上身」，着家屬自行決定。

工會促制訂篩查表

鄭清發批評一眾醫生專家解釋科興疫苗是否適合長者時，往往含糊其詞，未有確切說出哪些疾病不合適，促請當局制訂篩查表，說明有哪些病症要重新考慮，否則將決定權卸責予不了解風險的家屬，只會降低長者願意接種的人數。他預計如院友另行選擇接種BioNTech「復必泰」疫苗，因涉及稀釋疫苗，料最快需延至下月才可接種。

社署回覆時未有回應院舍參與接種的人數，僅指2月23日邀請首十間安老院舍參與疫苗接種計劃，當中包括津助及私營院舍，院友可選擇接種復必泰疫苗或科興疫苗，院友、其法定監護人及家屬經參考有關疫苖的資訊後，可自行決定是否參與接種。

署方表示到診註冊醫生及接種團隊，會根據相關科學委員會的共識建議及因應臨床判斷，為所有參與院舍外展接種安排的院友，評估他們是否適合接種科興或「復必泰」疫苗。

另外，政府亦已邀請過千間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與第二批接種，有意參加的院舍須本月22日回覆社會福利署，最快本月下旬開始打針。