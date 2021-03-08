18萬現職公務員需要宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區，限期上月底屆滿，特區政府至今未有公佈具體拒簽數字，但公務員事務局局長聶德權接受建制網媒《香港01》專訪時透露，近200人未有簽署宣誓聲明，指有人選擇離開對公務員團隊不是壞事；問及公務員日後能否出席維園六四集會？聶只稱，若牴觸「愛國者治港」就不要做，他也未有直接回應港澳辦及中聯辦掌公務員升遷權力的建議，但就指出，有關常任秘書長不應擁外國居留權的建議可以討論。

北京為「愛國者治港」定調，聶德權在訪問中也力撐「愛國者治港」是理所當然，稱公務員隊伍是香港特區政治體制內的重要部份，應有基本認知和接受，「愛國家就是愛中華人民共和國，而中華人民共和國的執政機關就是共產黨」。

聶在訪問中稱，不會逐個案審閱簽署聲明者是否符合要求，局方會再檢視相關簽署者的行為有否違反聲明內容，若違反法律就按法律處理；若違反規例就按現有規例處理，指同事會有申述機會。

聶承認，無法鉅細無遺列出違誓行為清單，重申大部分公務員已簽署聲明，清楚及接受有關責任，直指：「如果有他們不能接受的，他們離開政府，是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」，強調留任者都清楚其角色與責任。

避談公務員到六四集會是否違誓

問及公務員日後若出席要求香港民主化集會及維園六四燭光晚會，會否被視為違反誓言？聶指，要視乎集會本身是否合法和平，指公務員若清楚身負「愛國者治港」責任，當有事宜牽涉「愛國者治港」，或與之相牴觸，就不應該去做。

對於左報接連狙擊高級政務官，如財庫局常秘劉焱被質疑戴有「港獨」含意的口罩，升任食衞局常秘的劉利群亦被轟清理「連儂牆」不力，更針對其丈夫為民主派陣營的社聯行政總裁蔡海偉。聶回應劉焱口罩風波，指已了解事件並信任對方，強調討論需基於事實。聶亦稱，留意到坊間有關劉利群的討論，他稱公務員隊伍有一套晉升準則及安排，重申要評論某人是否符合某些標準，需要基於事實，不應將其家人等「拉出來」然後劃上等號。

兩辦插手？高官升遷制度非一成不變

有建制派建議高級公務員升遷也應由港澳辦、中聯辦審核，聶稱香港與內地在「一國兩制」下有不同制度，包括香港公務員的招聘、晉升、調動甚至薪酬都不同。被問及會否承諾任內不會發生上述情況，聶只稱，「我覺得《基本法》很清楚，香港特區負責這方面制度，但是你說相關公務員管理的制度是否要一成不變？絕對不是，我們都要因應發展，有某些地方要加強，有些地方要調整，這是很自然，亦應該要做的事。」

有港區人大代表建議常任秘書長等高級公務員不應擁有外國護照或居留權，聶指，政府會檢視和思考相關建議，指在《基本法》下規定的公務員聘任制度，目前只要求出任公務員者是香港永久居民，對其國籍並無要求或限制，若建議能令「一國兩制」行穩致遠，同時又可行，就可以討論和考慮。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！