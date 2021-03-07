【本報訊】本港昨新增16宗確診，較前日八宗反彈一倍，其中13宗屬本地個案，當中5宗源頭不明，另有約七、八宗初步確診，包括美心集團旗下、在尖沙嘴星光行潮庭任樓面的48歲男子，他本月4日發冷但仍上班至6日，該店要關閉14日，並會透過「安心出行」程式通知曾到過該店的顧客。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，這名於潮庭任樓面的男子，居於深水址福榮街15號，有定期檢測，上月25日檢測結果呈陰性，惟本月4日開始發冷，翌日到社區中心檢測，昨初步確診。患者最後上班日期是本月6日，換言之他發病後仍繼續上班，以發病前兩日計，其傳染期或長達五日。

張稱中心正跟進密切接觸者，若涉及的人數少，會安排檢疫；但若涉及人數眾多，便須強制檢測，該店要關閉14日。被追問曾到訪的顧客是否需強檢，張指「安心出行」會通知顧客，呼籲他們如有不適，應立刻求醫及檢測。

美心集團旗下多間食肆先後爆疫，當中新都會廣場潮庭曾爆疫，導致20人確診；利園3期的園中鴨子亦疑有中招的集團廚師到過該店，令16名員工及顧客染疫。

昨日確診的五宗源頭不明個案中，除前日已披露，在尖沙嘴加拿芬道2號四樓UNDONE任職的32歲男電腦程式員（第11086號）；居葵涌華景山路海峰花園1座的73歲退休女子（第11087號），及於機場無人駕駛列車和參與行李輸送隧道工程的23歲地盤工人（第11087號）外，一名居太古城海星閣的51歲男子（第11084號）亦確診，他本月1日發病，發病前後到過灣仔嘉景臺、太古城恒星閣地下及太古坊濠豐大廈。

加拿大返港婦驗出變種病毒

於長沙灣政府合署勞工處工作的夫婦日前確診，二人一對兒子昨亦確診，其中就讀聖保羅男女中學中六的兒子，居住在學校宿舍至本月4日，同房學生及同層宿生因共用設施，被列密切接觸者送檢。另一兒子是般咸道聖保羅書院中四生，傳染期曾上學，該校全體師生強檢。

K11 Musea商場前日重開推出限時優惠，吸引大批市民排隊光顧，被問到商場安排會否增加播疫風險，張竹君直言，任何聚集都有可能引起播疫風險，社會仍然有隱形傳播鏈，當局正在為各個曾經到訪該商場的確診者進行基因排序，判斷感染源頭是否有關聯。

昨日三宗輸入個案中，上月15日乘坐CX829航班從加拿大返港的第11088號64歲女患者，其第三次檢測樣本陽性，初步檢驗屬變種病毒N501Y，本港至今累計有57宗變種病毒個案。