屬傳財困的UA院線今宣佈結業，其競爭對手、本港最大院線之一的百老滙院線，日前則遭一間建築裝修公司入稟追討工程費逾1,130萬元及利息，涉及的戲院是2017年12月啟用、位於太古城中心的MOViE MOViE Cityplaza。

原告Idecor Asia Construction Limited，被告依次為安樂戲院有限公司和百老滙戲院有限公司。

入稟狀指，安樂戲院於2017年3月代表百老滙戲院與原告簽訂合約，由原告為太古城百老滙戲院承辦裝修工程。工程於同年12月竣工，並獲被告驗收。2019年7月兩被告同意為工程埋單，30日內支付1,183萬元，惟後來卻未有還款。

原告其後再三追討，被告於同年8月才同意分8期還款。然而，被告只在去年9月還款50萬元，之後再無下文。原告多番追數不果，遂入稟法院以民事追討餘款逾1,133萬元。

根據網上資料，位於太古城中心的MOViE MOViE Cityplaza原為UA太古城中心，屬娛藝院線，2017年2月停業後，戲院由百老滙院線旗下MOViE MOViE接手經營，提供6間闊劇院式設計的影廳及1間VIP放映院，合共987個座位，在2017年12月29日開幕。

【案件編號：HCA349/21】

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