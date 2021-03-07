一名電影工作者，獲得金球獎最佳導演和戲劇類最佳影片的獎項，本來平常不過。但只因她是華裔，便惹來一眾民族沙文主義上頭的中國人大書特書成「中國人的驕傲」。可是當網民翻出這位導演今天竟說自己的國籍是美國，多年前也曾說過「中國是一個遍地謊言的地方」，這位「中國人的驕傲」即時便變成了「辱華分子」，連原本已排期上畫的獲獎作品也即時下架。

這樣的故事其實不新鮮，懸念只是這種形式的反智會延續到幾時？超過一百年前，魯迅曾慨嘆他眼中的中國人只配做木無表情的旁觀者。百年後如果他還有知，可能會不無驚異地發現以前那些看客已變得高度亢奮。他們不再是被動地作為荒謬的旁觀者，且已蛻變成製造荒謬的權力打手及吶喊助威者！

今天的香港把謊言當真實，以新謊言來掩蓋舊謊言，也成了家常便飯。而那些高官及所謂愛國愛港者，正致力要令所有香港人都變成不再懂得動容的旁觀者。短短一星期，港人已看盡了這種謊言可以遍地得如何無遠弗屆。

無論從甚麼角度去看，參與初選為甚麼可變成危害國家安全？莫說他們各自提出的種種綱領根本不是共識，就算他們真的在原本的立法會選舉中勝出，就有足夠力量否決預算案嗎？就算能否定預算案，又是否危害國家安全？把這些串連起來不是極端荒謬嗎？過去多年，有幾多位議員曾在預算案的支持動議中投過反對票？為何今天竟變成危害國家安全？支持或反對政府議案，不正是議會的正常程序嗎？

當47名初選參與者被帶上法庭，指控是如此荒謬，法庭的正常程序變成了一場鬧劇。政府作為控方，連證據都未曾準備好，就先把人帶上法庭，還要提出長得不合理的押後，說穿了根本就是政治打壓！這種以謊言治港的意圖，現在正由上而下要在特區遍地開花。如果回顧香港由前途談判至今的整段歷史，更可看出這種謊言遍地如何前後貫穿、越演越烈。

倒退至把政制發展整個抹去

《基本法》第68條所講的循序漸進邁向普選，是一國兩制、港人治港的最重要構成元素，但來屆議會及特首選舉，竟很有可能被更大程度地溝淡普選成份。這樣明顯的倒退竟會被說成是「完善」。北京當局先把《基本法》寫得清清楚楚的三部曲改為五部曲，現在又把五部曲變成無法可依的一步到位，倒退到把政制發展整個議題抹去。可笑的是以前曾為五部曲說好的那些所謂專家學者及政協委員，今天又說政制及選舉不屬於「港人治港」事務，要以這種新謊言來否定之前自己編造過的舊謊言。

把港人治港、高度自治變成由北京全面控制，本質上就是推翻一國兩制。但政權還是要繼續高舉「一國兩制」以掩飾自己的背信棄義。那些被政權不斷以「愛國愛港」政治標籤來加持的人，還要不斷打倒昨日之我，以更無賴的姿勢來在港人面前獻世嗎？將來如果真的要以這類人作治港核心，繼續高舉「一國兩制」這個謊言還有甚麼意義？

把香港社會變成一個遍地謊言的特區，真的可令港人及國際社會都變成木無表情的看客嗎？看來根本無需把那位華裔女導演幾年前講過的話翻出來批鬥，因為謊言已失去了功效！把《基本法》重新翻看一次，看來看去，原來在字縫中看到的是這幾個大字：「誰才是辱華分子」！

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁