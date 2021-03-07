成日要北京領導人提示住點樣防疫抗疫，唔知香港政府有冇覺得唔好意思？尤其一海之隔嘅澳門，因為防疫好獲領導人高度讚賞，年年考第一嘅林鄭認真恨唔到，結果兩個特首前日見主管港澳事務嘅副總理韓正同港澳辦主任夏寶龍，林鄭因抗疫成績唔掂，又俾澳門特首賀一誠比下去。

阿爺支持橫琴發展

澳門人大代表團噚日開會。據報，有與會者會後引述，韓正席間高度表揚澳門抗疫表現，希望澳門可以繼續鞏固來之不易嘅防控成績，更認為辦好防控防疫工作，其他事情亦可以辦好。唔知係咪想講未有辦好防控防疫工作嘅特區政府，其他事都辦唔好？據報韓正又話，中央今年會公佈一系列措施支持澳門喺橫琴發展，亦認同澳門多元化發展目標，希望澳門特區政府同中央能更好溝通，反映市民所想所需。

新華社其後出稿，原來韓正前日下晝喺北京釣魚台國賓館，分別會見咗林鄭同賀一誠，雖然報道話韓正充份肯定港澳特區，過去一年喺防控疫情、紓解民困工作，但特別指韓正希望港府繼續將疫情防控作為當前中心任務，喺有效防控疫情前提下統籌同做好經濟社會各方面嘅工作，同時要認真落實人大有關完善香港選舉制度嘅決定，以及就人大常委會對香港《基本法》兩項附件嘅修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港「一國兩制」實踐始終沿住正確方向前進。韓正講明希望港府繼續將疫情防控作為當前中心任務，換句話即係香港防疫唔掂，又輸畀澳門！

李八方