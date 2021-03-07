武漢肺炎疫情影響，政府以限聚令為由，令戲院停業多個月至2月18日才重開，然而UA院線官方網站周日（7日）晚上開始沒有更新，至凌晨其官網已無法登入；UA Cinemas 應用程式亦無法使用。網民指周日起已未能在網上訂購UA旗下戲院門票，亦有戲迷指曾到淘大商場的戲院查詢，職員表示「咩都唔知」。至於UA母公司立基集團的官方網站亦變成「網頁更新中」，同樣無法登入。《蘋果》已就此事向UA Cinemas查詢，有待回覆。

官網及應用程式全停 母公司網站無法登入

因應第四波的武肺疫情，本地戲院由去年12月2日開始停業，至今年2月18日重開，歷時超過3個月，錯過聖誕新年、農曆年及情人節等節日，業界受重創。復業未幾，UA Cinemas宣佈19年8月才開業的UA K11 Art House，於2月28日起停業。

周日晚上開始，有網民發現，UA Cinemas官網或應用程式，均未有公佈周一（8日）起旗下院線電影場次，至周一凌晨其官網更變成「404」或顯示為「你的連線不是私人連線」；其母公司立基集團的官方網站亦顯示為「網頁更新中」，無法登入；至於UA Cinemas手機應用程式亦一片空白。

網民在UA Cinemas的Facebook留言查詢，有人留言指周日晚曾到淘大的UA戲院查詢，職員只表示「咩都唔知」。

「講．鏟．片」引述UA人士消息：周一毋須上班

影評網站「講．鏟．片」晚上發文表示，據UA院線業內人士指出，該公司人力資源部於周日晚通知全線員工，周一毋須上班，但早上要到灣仔某地點「聽講座」；「講．鏟．片」續指，據部份電影發行公司指，去年年中在UA院線上映的電影，至今仍未收到發行款額。

上月中仍力谷會員制「買一送一」優惠

翻查資料，UA Cinemas曾於上月17日，即戲院重開前一天在FB專頁出帖，宣傳會員專享買一送一優惠，優惠適用於香港UA旗下任何戲院。有網民曾詢問過有關會籍的安排，UA Cinemas稱無法回覆細節，僅着網民留意稍後的公佈。

至於其FB專頁及Instagram於本月6日仍有發帖文，並為本月11日上映的電影《一秒拳王》作宣傳，及至昨日就未再有更新。

斥巨資花近5年K11建旗艦影院 營運不足一年停業

傳出財務危機的UA Cinemas，旗下K11 Art House屬旗艦影院，由籌備至落成花近5年，設12個影廳，座位逾1,700個，備有IMAX Laser影廳，適合各類型現場表演及活動。K11 Art House由林建岳旗下的洲立MCL院線（MCL）吸納，將K11 Musea及The ONE共18間放映廳收於旗下，成為龍頭院線。MCL母公司豐德麗集團今年1月公佈以5,600萬收購UA旗下的K11 Art House，3月1日開始接手營運。

疫情重創電影業，當中更以戲院業為甚，月租動輒數以十萬計。戲院停業封院，UA院線早於去年8月已流「疫市第一滴血」，分別被淘大商場及時代廣場追收逾百萬租金。

戲院商會曾報登求助

戲院商會去年7月底罕有地在報章刊登廣告及發公開信，標題為「緊急呼籲業主與戲院攜手共度時艱」，希望業主取消收取底租，以營業額多寡來收取租金。因為在疫情期間，院商並未獲業主提供租金優惠，故希望藉公開信向大地產商為主的業主施壓。

政府去年以「防疫抗疫基金」支援院商，每間電影院每塊銀幕，資助款額10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。

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