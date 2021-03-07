【本報訊】47名政治犯，僅四人獲准保釋，被告當中不乏區議員或勞工、民間組織人士，他們突然提早被檢控及無限期還柙，手上大量工作仍未及完成。被告之一黃大仙區議員施德來的太太昨到荔枝角收押所探望丈夫，她指施德來在收押所中一直心繫區議員工作，交代她代為處理不少公務，例如是跟進中的個案、文件，以及辦事處員工的工作安排等。

施太又稱，因早前已探望丈夫，笑言「啲談情說愛嘅嘢已經過咗」，故昨天見面是以交代公務為主，她指施德來最放心不下區議員的工作，但僅15分鐘探訪時間實在有限，要交代的工作看來沒完沒了。

施妻：期待公義來臨

施太稱因夫妻倆都有宗教信仰，故他們都「相信有盼望，期待公義嘅來臨」。

民主黨主席羅健熙和立法會前議員張文光則結伴探望被告之一的黨友尹兆堅。羅健熙指尹精神狀況良好，「同佢有講有笑」，昨日主要是由尹交代民主黨公務，但15分鐘探訪時間略嫌不足，「盡量佢一路講，我哋一路寫低」。羅健熙又指，作為黨友看到尹兆堅的情況良好感到放心，但仍然很感觸，「成件事都係一件唔合理嘅事，見到啲黨友咁樣喺裏面坐，點都係一件好傷心嘅事」。

47名政治犯中，共有23人是現任區議員，除九龍城區議員劉偉聰及灣仔區議會主席楊雪盈獲准保釋，其餘21人現時均喪失自由，無法親自處理公務，而另一被告劉澤鋒則為議員助理，亦無法如常工作。