海關督察被指2018年向下屬索取貸款，最終獲對方的警察友人借出5萬元，後來督察僅還款一萬元，事件遭揭發，被控訂明人員未得行政長官一般或特別許可而索取及收受利益兩罪，案件今日於東區裁判法院審訊。

控罪指，被告鄭文傑（31歲）於2018年10月17日身為海關督察，向下屬劉港生索取5萬元貸款，以及從梁偉劍接受5萬元貸款。

借出5萬元的梁偉劍任職警察，今以市民身份出庭作供。他透露與劉港生為中學同學，兩人相識十多年。2018年10月17日接獲劉來電，要求借5萬元予另一朋友應急，梁於是透過櫃員機過數，劉承諾同月20日之前還款。至同月的24日，被告再向劉借多5萬元。梁向劉債，並從劉口中獲知對方是一名海關督察。

梁稱，同年12月初，曾與被告聯絡追債，被告以短訊向他表示，「逐少逐少畀啲你，我變賣緊啲嘢」。梁向被告指要將被告地址交予警方，從法律程序進行追討，被告稱，「會盡力問人借，不過仲未借到，如果你畀多啲時間我，應該可以。」

2018年12月23日，梁收到電話信息，問及是否曾借錢給被告，聲稱自己是被告的朋友，並附上一萬元轉賬收據，「還住一萬先，唔好搞佢住，冤有頭，債有主，有乜直接搵我。」梁認為被告以太空卡假扮作被告朋友。梁於是在2019年1月向海關投訴並錄取口供。他稱，最終從劉港生手上收取4萬元尾數。

辯方指，被告亦都是幫朋友借錢應急，因此不觸犯控罪。

根據雙方同意事實指，被告於2015年加入海關任督察，至停職前駐守沙頭角。劉港生為其下屬，被告於前年向高等法院提出破產申請，其後被停職調查。證人梁偉劍曾向海關索取資料入稟小額，亦向海關投訴調查科舉報，其後海關轉介廉署調查。

【案件編號：ESCC2094/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！