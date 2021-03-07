本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍然在低位反覆，昨日（7日）新增16宗確診個案，當中13宗屬本地感染，源頭不明個案仍佔5宗。而初步確診亦有約7至8宗，當中更有5宗源頭未明。

5宗未有源頭的初步確診個案，包括一名尖沙嘴星光行食肆潮庭的樓面、西九文化區M+地盤雜工、一名暫住賓館的主婦等。

尖沙嘴K11 MUSEA群組雖然昨日未有新增個案，但當中仍有患者曾去過K11的戲院，衞生防護中心就表示，會將多個有去過K11的個案交予港大作基因排序，以了解當中個案之間有沒有關連。

另外，多7個場所要強制檢測，包括太古城海星閣、葵涌海峰花園1座、馬鞍山錦英苑錦義閣。聖保羅男女中學舍堂由於有確診者居住，須強檢宿舍到訪者。另外聖保羅男女中學及聖保羅書院均有學生在傳染期上學，全校師生都要強檢，至於機場三跑的無人駕駛列車及行李輸送系統地盤，亦因為有工人確診被納入強制檢測。任何於2月22日至3月7日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月9日或之前接受檢測。受檢人士若在3月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3.7強制檢測大廈／場所

住宅

●太古城星輝臺海星閣

●深水埗大南街256至258號

●葵涌華景山路3號海峰花園第1座

●馬鞍山錦英苑錦義閣

●深水埗欽州街昌遠大廈

●聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

宿舍／工作場所

●機場旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程（合約編號3801）

●聖保羅男女中學

●聖保羅書院

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（8日）在鰂魚涌社區會堂停車場及馬鞍山錦英苑錦義閣增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月9日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月14日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月14日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

供該區須強檢居民及職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（3月8日至9日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●天水圍天富苑齊富閣對出空地（至3月8日）

●馬鞍山錦英苑錦義閣對出籃球場（3月8日至3月9日）

●將軍澳富寧花園地下藍球場（至3月8日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月8日16:40）

11,090宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

202宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多7人出院（第9822、10825、10826、10889、10961、11047、11063號個案），共10,629人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

213名確診者仍留醫；其中13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10851、10904號個案）、

14人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9135、9550、9793、10083、10585、10865、10942、10953、11055號個案），其餘186人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月7日9:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（6日）新增13宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川7宗、廣東4宗，以及2宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,975宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診967宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月8日06:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.16億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,898萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.4萬。印度確診人數超過1,121萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,101萬，死亡人數超過26.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英國周日通報，周六確診感染28天內不治的人數為82，是10月以來首次少於100人，亦比之前一天的158人少。單日新增確診宗數為5,177，較之前一天6,040少，亦是自去年秋天以來最低水平。

●奧地利奧地利一診所兩名女子注射阿斯利康武漢肺炎疫苗後，一人死亡，另一人罹患肺栓塞。當局為安全起見，封存涉事批次疫苗，暫停讓國民接種。暫時未知有問題批次由哪一間廠房生產。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,985,707 (524,935)

印度 11,210,799 (157,756)

巴⻄ 11,019,344 (265,411)

俄羅斯 4,274,263 (87,614)

英國 4,231,166 (124,736)

法國 3,964,078 (88,727)

⻄班牙 3,149,012 (71,138)

意⼤利 3,067,486 (99,785)

⼟⽿其 2,780,417 (29,030)

德國 2,508,655 (71,956)

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