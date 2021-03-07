228大抓捕，上演疲勞審訊，震懾泛民及香港人，在選舉制度上又準備再僭建一層資格審查制度，由選委會負責；另推出懷舊菜式：「間接選舉」，同樣由選委會負責選出立法會議席。至於選委會組成，剔走有民意基礎的區議員，換上共產黨外圍組織成員。香港進入了由中共直接管治的模式。主要矛盾泛民已除，解散、退黨、流亡、坐牢，任揀一樣！餘下的公民社會勢力慢慢處理。但同一時間黨媒矛頭已經直指AO黨，內地智囊田飛龍就指愛國者不要搞橡皮圖章，不要忠誠的廢柴。看來AO黨之後，就係建制派內的「忠誠廢物」。

泛民崩解 建制派依然無能

按毛主席重要著作《矛盾論》，我們為了解決問題，在眾多矛盾中，要抓住主要矛盾，而矛盾的同一性是有條件的、相對的，而鬥爭性是無條件的、絕對的。愛國人士恐怕未讀通，或者今天的建制派從來沒有讀過。甚麼是香港主要矛盾？國安法立法前是反對派與中共，香港Reset之後，中共在制度上大幅壓縮反對派的政治空間，其餘近年抬頭的本土年輕勢力，則以法律對付。以共產黨的思維，任何問題都應該以「發展」的角度去看，即主要矛盾鬥爭勝利後，問題不會就此完結，愛國者大勝，獲得中共分配的政治資源，大家可以安心做行政、立法會議員，局長、副局、政助，人人住上西半山。因為矛盾是會轉化的，昔日的次要矛盾會晉升成主要矛盾，這才有矛盾同一性是相對，鬥爭性是絕對這說法。當香港主要矛盾隨着國安法、人大Reset選舉制度後，造成香港問題的三個次要矛盾，這時會隨條件變化，將成為鬥爭對象。他們分別是AO黨、建制黨派及商界三股政治勢力。

政務官AO黨問題自1997後已經盯着，但因為他們700人負責政府操作，不能輕舉妄動，所以才有批陳方安生、搞高官問責制、擴大問責制等削弱AO黨動作。AO黨的專權，又與建制派雖然政治資源充足，但係人才匱乏有關，當年曾慶紅要求建制派「外強形象、內樹質素」，十多年下來，多了一班學歷成笑柄，毫無政治論述能力的「忠誠廢物」。同樣商界只係走過場食政治免費午餐，基本上連專業政客的水平也欠奉，中聯辦吹雞，就做舉手機器橡皮圖章。如何在壓縮反對派政治空間之後，提升愛國者的治理水平？即使泛民土崩瓦解，也不代表李慧琼、郭偉強等人，會忽然進步起來。食政治綜援的人，除了鬥泛民時口出惡言，發揮戰狼本色外，要他們有論述能力，有核心施政綱領，真正去走入群眾，未免太高要求。即使鬥倒這三大勢力，或由新香港人海歸人才取代，也不可能達到又紅又專，又忠誠又有能力的要求。

香港問題，看似複雜、盤根錯節，實際核心問題是政治權責不清、賞罰不明，泛民不是低治理水平的始作俑者，因為他們沒有分享權力的機會，真正掌權的三大勢力，沒有問責可言，權力碎片化，人人手握一些，也沒有共同政治信念，只係一班按中共指示行事的烏合之眾。他們政治上欠能量，從政只是為個人利益，所以也談不上政治忠誠，典型香港打工仔擦鞋仔心態，老細開會就扮做嘢，平時飲飲食食行行企企。

今次Reset選舉制度，只能增加中共安全系數，但對提升治理水平，正適得其反。唔信？看看肅清反對派後的第一份《財政預算案》便知！

劉細良

時事評論員