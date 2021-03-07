【本報訊】元朗崇山新村出現「村霸」，擺放石躉陣堵塞出入村唯一行人通道，農曆年起更以地主身份徵收村民每月2,000元「過路錢」，還要村民購買第三者責任保險，填寫他作受益人。村民被迫出入「過三關」，爬梯跨過一個個高約1.5米巨石後，再在石上行走，有人跌倒受傷，有長者無法攀爬只得「瞓地」從旁邊鐵閘底穿過。涉事村霸於車界有「引擎醫生」之稱，做汽車工程生意，霸氣稱無責任開放通道：「你估我係社會福利署呀？」

記者：郭美華 趙媛媛 郭杏妤

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出現村霸堵路的崇山新村位於元朗十八鄉，村口是大樹下東路，被石躉陣圍堵的村路涉及農地範圍。村民稱，涉事農地過去幾十年是未發展爛地，多年來村民經過村內一段小橋後，會穿過該處爛地抄捷徑出村。直至土地轉手後，數年前開始地主用鐵皮圍起農地。

未料今年1月起，自稱是毗鄰四幅達四萬呎農地地主的村霸，突然以私人土地為由有所動作，農曆年間突然駛來鏟泥車，搬來十多塊巨石，在村內兩個主要出入口築起石躉陣，每塊石躉高達1.5米，村民根本無法進出。其間即使路中有一條窄巷夠村民側身而過，亦被石躉阻擋。村內30多戶約數十名村民如不攀過石躉，須攀山路徒步45分鐘出村，生活大受影響。

毗鄰倉庫收月費開「方便之門」

據知，地主向村民開出開路條件，每兩名村民每月交2,000元路費，要預繳一年兼兩個月按金，即14個月共2.8萬元；另要村民買第三者責任保險，賠償額至少200萬元，但受益人是地主。至於通道建造費、保養維修費等統統由村民承擔。地主曾誇下海口，只要村民全數買起四幅農地，則可暢通無阻，更以當年菜園村搬村後無路行，有人向介入的「新界王」劉皇發開出600萬元過路費事件為例，稱事隔十年每幅地漲價100萬元，即四幅農地合共2,800萬元，開價驚人。

本報直擊村民出入村要過三關，有村民準備「過牆梯」，沿村霸地段邊緣走到石躉前放好梯子，然後爬上石躉，再提起梯子沿石上行走，險象環生。之後村民要放下梯子爬下石躉，甚至有人直接由石躉一躍而下。據悉，曾有村民跌倒受傷送院。採訪當日有七旬村民無法爬梯，走至石躉旁倉庫後，瞓地從鋅鐵圍牆底穿出去，他稱手臂兩度被鐵皮割傷。

村霸農地旁一個大型倉庫的倉主，願租出倉庫空地作臨時通道方便村民開門進出，但村民亦需付月費2,000元及預繳六個月，有村民無奈付款。正當村民以為事件解決之際，村霸竟再用石躉堵塞連接通往倉庫的小橋對出位置，事件一度驚動警方到場調解。

「講人道？我社會福利署呀？」

記者追查發現，涉事農地分別由村霸李偉全的妻子、兩名女兒和其身處溫哥華的弟弟持有，其中妻女名下農地同於2013年以444萬元購入。記者向李查詢封路造成村民不便，他囂張說：「我理得你呀……你爬山都爬到啦！」至於可能阻擋救護車入村救人，他涼薄說：「咁係你嘅問題，關我叉事呀！」、「咩人道呀？你同我講人道？……你估我係社會福利署呀！」

地政處稱不會介入私人地段通行權事宜。當村民多次向政府求助後，地政人員在村霸農地旁的官地，開出一條新路供村民臨時出入。