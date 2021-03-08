入戲院睇戲是不少人的消閒節目，然而港府規劃不善，令多區戲院設施與人口比例嚴重不足，居民時常都要跨區睇戲。有學者曾撰文指出，戲院業前景堪虞主要導火線來自政府土地政策。

浸會大學首任電影學院總監卓伯棠2011年編撰的資料顯示，本港戲院數量由1993年有119間戲院跌至2011年47間，跌幅超過2倍；座位數由近12.2萬個急降至3.9萬個，減幅近3倍。當時亞洲七大城市中香港敬陪榜末，平均每15萬人口才有一個戲院，僅次最差的曼谷每19萬人口有一間戲院。勁敵新加坡當年每2.8萬人口已有一間戲院。

卓伯棠當時指出，戲院業前景堪虞，除了源於1990年代盜版猖獗致影業式微、千禧世代受新媒體衝擊；租金高昂等問題又導致戲院設置不足，再繼而影響影業回本。但問題最主要的導火線仍是政府政策改變。

商營戲院列零售設施 欠標準規範

他解釋，上世紀60、70年代殖民地政府曾將戲院列為「娛樂設施」，規定每1,000人要有38個戲院座位，並透過公開拍賣方式批出用地供發展商興建戲院。上世紀80年代影業興盛，形式轉變成大商場內設多個放映廳，自此市場主導戲院發展，政府減少干預。做法維持至回歸後，特區政府曾將涉及商業性質的娛樂場所從文化設施的定義內剔除，非商營戲院是藝術場地必須達一定人口供應標準，但商營戲院被歸入零售設施及服務沒有標準規範。

商業主導曾令戲院發展擱置，著名事例之一是2007年沙田新城市廣場UA院線擬擴建，因地產商新鴻基與政府有地契問題，涉補地價，致戲院荒廢10年官商達成共識才成功重建戲院。卓伯棠曾建議把戲院納入社區設施項目，以增加戲院的建置。

商經局2018年認戲院分佈不均

因應近年戲院設施嚴重不足，不少居民要跨區睇戲，商務及經濟發展局2018年回覆立法會質詢時承認，戲院座位數字分佈不平均，全港2017年有53間戲院近3.9萬個座位，有兩成半座位集中在油尖旺、逾一成在觀塘，大埔卻一直無戲院。該局稱按2016年《施政報告》，已在重點文化及娛樂發展區域如西九文化區發展戲院；另外積極在地契條款要求發展商加入戲院項目，其中於啟德和沙田兩幅商業用地有限定戲院最少座位數目。

至於零戲院的大埔區自2001年最後一間戲院結業後，居民一直無當區戲院，20年來要跨區去最近的沙田或粉嶺睇戲。區議員關永業指，本來預計大埔UA戲院今年第四季開幕，但UA清盤「開業的日程沒有了」，最樂觀是如果有院線接手又無阻滯的話，都要一年以上才有戲院開幕。

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