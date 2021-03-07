【本報訊】第二批共75.8萬劑德國BioNTech「復必泰」疫苗昨日抵港，數量較早前公佈的42萬劑多出33.8萬劑。五個優先組別的市民可透過網上預約系統，預約本月10日至30日的打針名額。

連同上月底抵港的58.5萬劑復必泰疫苗，合計共有約134.3萬劑復必泰疫苗到港，較政府原先公佈首批約100萬劑多逾三成。政府指70多萬劑復必泰疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，檢查及核對有關疫苗，確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

政務司司長張建宗指出，目前政府已預先採購三款不同技術平台共2,250萬劑的疫苗，數量足夠讓全港市民稍後分階段接種。

預約接種科興人數減三成

自科興疫苗出現多宗事故後，公務員事務局表示，截至昨日下午8時，過去24小時約3,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，較前日約4,100人減少近三成；另有約5,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，較前日約4,600人，增加約15%。目前累計約9.3萬名人士接種了第一劑疫苗，其中約9.18萬名接種了科興疫苗，約1,200名接種了復必泰疫苗。