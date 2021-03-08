元朗721白衣人涉暴動案續審，控方傳召第10名證人事主J出庭作供，指當日目睹三名白衣人在大堂付費區看見三名白衣人在閘外追打一名男子，「人哋着其他顏色衫，都唔係着黑衫。」他與其他市民一度成功喝停白衣人，但後來白衣越來越多，「變相我就唔夠膽出閘，因為佢哋手持武器。」

證人事主J稱當晚10時30分抵達元朗西鐵站，在大堂付費區看見三名白衣人在閘外追打一名男子，由F出口追打至K及H出口方向，用藤條和木棍打男子的背部，「人哋着其他顏色衫，都唔係着黑衫。」

J聯同其他市民上前喝止，3名白衣人就往G1出口方向逃走。J解釋當時閘內「多啲人」，3人被喝止後就馬上停手。事隔3至5分鐘後，大量白衣人開始在閘外聚集，「變相我就唔夠膽出閘，因為佢哋手持武器。」

控方早前於播放多段元朗站大堂片段，稱拍攝到不同被告行為，包括首被告王志榮（55歲）推一名市民、次被告黃英傑（48歲）與一名稍後襲擊市民的長袖恤衫男子同時出現及交談，及從外表可認出第八被告蔡立基（40歲）當時穿灰色鞋。

控方播放大堂閉路電視片段，顯示黃英傑與另一背心男「拖手」，其後向同一方向並排行。辯方表明不爭議身份，但指根據鏡頭位置，黃與背心男當時是走向E出口，即本案衝突位置的反方向。

控方續引用其他片段的截圖指，黃與背心男一起進入元朗站，其後一同經樓梯離開月台。辯方表明爭議圖中人的身份。

聆訊明續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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