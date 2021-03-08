前年10⽉27⽇追究警暴集會當晚，有電腦程式設計員在旺角被捕，涉嫌掙扎傷及警員，被控拒捕。審訊時辯⽅投訴被告被警員打，導致留醫⼋天，警員庭上解釋為何制服被告後仍以臉朝下⽅式長時間壓制，稱可令被告掙扎時感到痛，「痛楚使其服從」。裁判官黃士翔今裁決，認為警員誠實可靠，反而辯方盤問時偏偏不使用較清楚的片段，選擇角度較遠及不清楚的片段，做法不理事實，直言對其盤問方式感到失望。裁判官裁定警員使用合理武力，被告抗拒警務人員罪成，還柙候判。

審訊時，辯⽅指被告梁霆（32歲）遭警員制服期間，曾喊「好痛」及稱不能呼吸，警員誣衊被告令他受傷。案件今在西九龍法院裁決，裁判官黃士翔指爭議點在於證人是否可信、警員是否使用合理武力，以及被告有否抗拒警員執行職務。

辯方結案陳詞時，質疑警員A證供有多處矛盾，例如他稱乘警車到旺角掃蕩，在車上看到道路很多雜物，但片段顯示路道暢通無阻；他稱現場有50名黑衣人，為何只注意被告等等。惟裁判官認為，片段未能顯示警車前方道路情況，而警員無法一人追50 人，選定一人作目標實屬合理做法。至於警員估計時間出錯，不影響其誠信。

被告被指遭制服時掙扎，辯方質疑警員A的描述存在矛盾。不過，裁判官不認同辯方形容被告只是將手放在地上，認為影片顯示被告明顯是想用手撐起身。警員其後將被告移到港鐵站出口，辯方指沒有片段拍到被告掙扎，警員則稱感覺到被告想站起身。裁判官認為當時警員捉住被告，被告動作未能輕易看到，但能感受到，況且警員已叫被告「咪郁」。

被告傷勢重過警員 辯方謂已是很大懲罰

裁判官又指，辯方花費很多唇舌投訴警員Ａ屈被告的腳，認為警員所謂「痛楚使其服從」明顯是過份武力，然而若細心留意警員全盤證供，而非只看一句「痛楚使其服從」，就會明白這是控制反抗人士的方法，若被告不掙扎便不會弄痛被告。裁判官直言對辯方的盤問方式感到失望，辯方明明提供另一新聞片段可以更清楚顯示案發情況，但辯方盤問時偏偏不使用此片段，反而用控方一條角度較遠及不清楚的片段，此做法是不理事實。

裁判官認為，即使警員A及B的證供即使有些微矛盾，但亦是講出同一事件的發生經過，接受他們是誠實可靠的證人。裁判官裁定警員有足夠理由懷疑被告涉嫌非法集結，被告逃跑及反抗，警方沒有使用不合理武力，而是正當執行職務，被告罪成。

辯方求情時指，被告從事電腦設計工作，是家中經濟支柱，本案很大機會令被告失去工作。被告現時感到後悔，案發時的行為只是沒有深思下做的決定。事件中警員及被告都有受傷，警員鼻翼擦損，但被告的傷勢更為嚴重，被告的傷勢已是很大的懲罰。辯方呈上21封求情信，指被告樂於助人，常做義工，並希望法庭考慮控方非指控被告襲警，被告也沒有襲警意圖。

裁判官押後至本月19日判刑，被告即時還柙，等候索取背景報告。

【案件編號：WKCC878/20】

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