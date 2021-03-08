元朗721白衣人涉暴動案在區域法院續審。遇襲的目擊證人H繼續作供，接受控方提問，將當日白衣人醞釀施襲的時間再推前，稱下午4時許已收到網上訊息，指白衣人會以「保衞家鄉」為名，阻止黑衣人入元朗。控方據片段指，其中一名被告追打黑白間條上衣男子，分別用武器及出拳襲擊共6下。

H供稱，2019年7月21日案發當日，早至約下午4、5時，已在通訊軟件看過白衣人醞釀襲擊的消息，內容大致謂要保衞家鄉，不讓黑衣人及不同政見人士進入元朗。H在當天傍晚大約6、7時，在網上再次見到有關訊息。

控方播放港鐵元朗站其中一段連接大堂及樓上月台的扶手電梯的閉路電視片段，可見大批白衣人在大堂付費區圍堵市民，市民爭相從樓梯及電梯逃往月台，其後可見被稱為「西瓜佬」的粉紅上衣中年男子再次出現，手持棍狀物，沿停止運轉的電梯步行上月台。H供稱，當時超過50名白衣人在大堂衝入閘內付費區，持竹枝、鐵棍、藤條、繫上國旗的藤條追打市民，「淨係圍住我哋嗰度都十幾廿個（白衣人）」，約十多人受襲。

控方指，片段中最遲由扶手電梯逃往月台的兩名市民，先後分別為H及證人F，F當日在H身後逃跑時受襲，H拉走拯救。作供的H確認。H回家後翌日凌晨求醫，診斷有頭皮血腫、頸椎觸痛、右手擦傷，獲三天病假。

片段一角拍到旁邊一條樓梯亦有白衣人追打市民，控方指第二被告黃英傑（48歲）及第八被告蔡立基（40歲）身處該批白衣人當中。辯方認為片段未能清晰顯示被告容貌，表明將會爭議片段不足以用作認人；控方回應稱有其他公開片段拍到被告容貌。

控方根據另一段公開片段指，白衣人在樓梯口包圍逃往月台的市民期間，第八被告蔡立基在一名藍衣男子附近，持木棍或藤條襲擊一名穿黑白間條上衣的市民，分別以武器擊打兩下，及出拳打頭部4下。控方指，片段亦拍到首被告王志榮（55歲）指嚇樓上月台乘客。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！