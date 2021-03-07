【本報訊】「中央都話我係精英咯……畀埋紅頸巾，新華社話我為國家做嘢！」被指為村霸的李偉全，從事汽車工程生意多年，被冠以「引擎醫生」稱號，惟他曾被揭發非法搭建貨櫃劏房出租，如今再捲入封村風波，惹來村民責難。他對事件不以為然，滔滔不絕講述自己背景相當「紅」厚，又將矛頭直指村民「老馮」亂入其農地，令他迫不得已先發制人。

洋名Norman的李偉全，與家人開設李氏工程汽車引擎保養公司，他直言其家族在元朗崇山新村擁有八至十幅地，在涉事農地是搞研究土壤，非建樓發展。其經營的有機農業有限公司也以該村作大本營，早年更在門外高掛中國國旗，但他自稱是加拿大人，擁有雙重國籍。

反駁指村民亂入農地

李帶記者進入公司辦事處，內裏貼滿獎狀和照片，更獲非主流刊物《今日華人》頒發2018年度傑出人物，亦獲社署荃灣及葵青區福利辦事處頒發「愛心商戶及企業」等。今次封村惹起風波，李將矛頭直指村民，反駁稱有團體疑舉行宗教活動，村內閒雜人多，亂入其農地並在附近棄置大量垃圾。他質疑有人故意稱在其農地跌傷，向他追討賠償，才令他有此要求：「點解（保險）受益人係我？因為你喺我地方跌親，首先你要保障第三者！」

他在村內同時擁有一幅倉地，當中部份位置多年來用作行車通道，但他無意收路費，稱：「呢度行開吖嘛，咪由佢行囉，我收（錢）嚟做咩啫，多2,000蚊對我又冇嘢嘅，我耕田之嘛！」又指該處沒村民丟垃圾，故做法不同，但已在該路段貼出「此乃屬私家地段，衹准認可車輛使用」告示。

對於他要村民自行買第三保，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為，地主有責任確保路面安全，故第三者責任保險應由地主買，「村民冇身份去買（責任保），保險公司亦唔會同佢做。」

2014年，本報揭發李在村內另一幅地建「貨櫃屋苑」，非法搭建兩層高逾20個單位的貨櫃劏房，每單位以月租3,500元起出租。對此他辯稱不熟香港法例所致，被罰數十萬元，貨櫃屋終被勒令清拆。