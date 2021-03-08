特區政府點樣全方位打壓民主派，大家「有目共睹」，稍後透過宣誓條例等，肯定又有一批區議員被DQ，透過補選，建制派真係「輸都變贏」；但人未選到，橫額已出爐。東區區議員麥德正話呀，最近見到越嚟越多「區選敗部」橫額周街掛，例如佢就見到港島立法會議員葉劉淑儀近期以「全港社區抗疫連線」名義而非「新民黨」出banner，葉劉大頭旁就係2019年喺西灣河選區敗於麥德正嘅新民黨林梓鴻。

地政署開綠燈 敗部林梓鴻宣傳橫額「攞正牌」

阿正話呀，掛街橫額由地政署審批位置，除咗立法會議員或區議員，地政署一向唔批准其他團體申請橫額位做個人宣傳；就算係非牟利組織申請到橫額位，批准展示期一般唔超過兩個月，橫額違規就會被拆及罰款。但佢見到上述提及嘅橫額，有晒批准號碼兼寫埋展示期長達近4個月。咁佢就打去問地政署，獲回覆話呢個係正式編號。

嘩，即係地政署任意操作，唔使按指引辦事？定係官府協助敗部復活，度身訂做新規則，唔使話你知？阿正話佢已經去信地政署要求解釋，仲見街坊如見到類同橫額，可以聯絡佢哋告知位置。

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