【本報訊】因6.21包圍警總案被判囚13.5月的黃之鋒，已服刑約三個月。他在最新一份獄中親筆信透露監獄的辛酸，指新年佳節在獄中不容易適應，在牢房中與恐懼及孤寂搏鬥絕非輕而易舉，尤其他被懲教標籤為甲級囚犯後，全年早、晚餐都被限制於單人監倉獨自進食。

因武漢肺炎疫情及懲教署行政問題，部份信件拖延近一個月才能由獄中寄出，黃之鋒最新信件在2月撰寫，落筆時仍未發生港版二二八事件，他被加控一項顛覆國家政權罪，關押無期。現正在石壁監獄服刑的他在信中透露，用上不少時間調節個人狀態，由冬至到立春，前後橫跨多個喜慶節日，「實情也會讓適應期間更具考驗」。

「過節獨自進食不好過」

黃之鋒表示，所指的考驗並非被安排在書籍裝訂工場每日製作公共圖書館書籍的硬皮封面底，而是因為「在牢房裏與恐懼以及孤寂搏鬥絕非輕而易舉」。剛過去的幾個節日期間，當想到其他人在新年聚首一堂，他因被標籤為甲級囚犯，全年早、晚餐被限制於單人監倉獨自進食，難免會有不好過的感覺。他表示偶爾看到電視劇集演員跟親友圍在餐桌吃飯，也會在想不知何時才能在囚室以外好好吃一頓飯，這是他出獄後希望實現的小願望。

代黃之鋒出文的編輯提及，黃收到來自全球各地的來信十分感動，他在獄中閱讀小說、學術書籍和聽電台節目，珍惜光陰裝備自己。