九名民主派⼈⼠被指前年8⽉18⽇在港島組織及參與未經批准遊⾏，案件今在區域法院續審。辯方繼續就警方如何部署當日疏散維園大量集會市民作盤問，曾出席集會前聯絡會議的警民關係組總督察一度供稱，不記得主辦單位民陣曾說過維園使用「流水式」集會，及後翻閱會議錄音謄本，表示「我自己唔記得，但睇完份嘢就知有講咗囉」，而民陣提及擔心人群「過份擠迫」，她也記不起，「細緻內容真係唔記得」。

控方傳召案發至今均任職東區警民關係組總督察胡敏儀作供。她稱前年8月17日收到案中的行動指令，得知自己於8.18的主要職務是確保與集會的主辦單位保持聯絡。她當日委派了張家敏督察在集會中與主辦單位聯絡，她自己則在中午到達天后及維園一帶「oversee成個溝通」，沒有進入維園，「當時已經委任張督察入去，所以我冇必要入去維園。」

胡指，當日12多時已看到有人進入維園，至1、2點時人數愈來愈多，近3時有人沿威士高道行去維園方向。而3時15至30分之間，當時胡身處當時在中央圖書館的天橋上，看到有人從維園17號拉著長橫額閘步出，並見到李卓人、黎智英、梁國雄在橫額前。胡稱未能估計當時人數，但形容「高士威道企咗好多人，我要強調係馬路」，其後人們跟隨橫額行走。

受辯方盤問時，胡承認有參與案發前數日、即8月14日的聯合會議，亦有在會上發言。 資深大律師蔡維邦問，會上是否曾聽過民陣陳皓桓講過多次以「流水式」處理集會。 胡稱「就維園集會，我冇印象佢講過流水式」，其後稱「有印象」，「但佢唔係講緊維園，係講緊其他區、即係中區」，並指自己沒有留意有關的內容，「因為我代表東區警區」。蔡問胡是否「內容越過高士威道就唔聽」，胡稱「地理上係」，但如有提及當日集會的內容，她亦會留意。

另外，大律師吳宗鑾亦問道，14號的聯合會議中，民陣多人指出因為預料參與人數眾多，遊行是較好的做法。胡稱「實際內容依家記不起」。吳要求胡翻閱當日的會議謄本，因內容顯示陳皓桓有提及以「流水式」疏散人潮。胡翻關後，稱「佢有用流水式嗰啲囉，係囉」、「我自己唔記得，但睇完份嘢就知有講咗囉」，又指「個會傾咗好多嘢，『過份擠迫』呢四隻字.....唔記得。我只係記得大家商討申請遊行同之後嘅集會，細緻內容真係唔記得。」

無考慮到群眾離開有困難

辯方續指，8.18當日下午2至6時，港鐵銅鑼灣及天后均有「飛站」。被問到有否想過港鐵「飛站」後街道會更迫，胡稱「兩個站繼續運作架嘛，有車到架嘛都會」，惟她承認當時無考慮到群眾離開有困難。胡指當日下午3時人群非法遊行，被問到採取甚麼措施阻止，她稱：「我有通知指揮中心佢哋有舉banner，我當時做嘅嘢係咁多。」

本案被告包括不認罪的黎智英（73 歲）、李卓⼈（64 歲）、吳靄儀（73 歲）、梁國雄（64 歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69 歲）、李柱銘（82 歲），以及認罪的梁耀忠（67歲）和區諾軒（33 歲）。梁國雄明日上午要到終審法院，出席搶文件案上訴許可聆訊，法官胡雅文批准本案明天下午才續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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