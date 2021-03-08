18歲中五生「健仔」曾志健前年10月1日在荃灣遭警員實彈射傷，連同六名男女被警方拘控暴動罪，其中四人今就暴動及縱火罪受審。控方案情指警方當天出動催淚彈和橡膠子彈驅散示威者，拘捕案中被告後，示威者重新集結施襲，警方需帶著被告撤退，有便衣警擎槍戒備。控方起初打算不傳召小隊副指揮官上庭，僅宣讀其供詞，惟法官練錦鴻指口供疑有缺漏，「我唔可以教你點做嘢，我只提出有少少連貫性問題」，控方遂撤回口供，稍後傳召該證人上庭。

案件原有七名被告，控方早前將「健仔」及邱宏達（26歲，理工大學博士生）分案審理。其餘五名被告的案件今在區院開審，五人依次為清潔工陳珩（40歲）、VTC一年級學生陳金國（20歲）、程式員李振文（26歲）、VTC三年級學生馮清華（22歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（23歲）。

被告上月缺席聆訊遭通緝

被告馮清華上月沒有上庭應訊，法庭已發出拘捕令。餘下四人今否認暴動罪，陳珩另否認縱火罪。

控方在庭上讀出機動部隊A連小隊副指揮官高級督察陳文傑的口供，口供稱同袍當時拘捕四名示威者。法官練錦鴻質疑口供沒有提及該四名示威者的身份，控方回應稱有證供指四名示威者為次被告、第三、第四及第五被告。

辯方則指，次被告並非示威者，亦認為該份口供未能連結第五被告。法官練錦鴻稱「我只提出有少少連貫性問題」，又稱「你做主控，我做仲裁，你有資料我就考慮，我唔可以教你點做嘢」。控方留意到練官的「關注」，撤回該份口供，稍後傳召該小隊副指揮官上庭。

控方案情顯示激烈對峙 示威者燃點「火線」

控方開案陳詞稱，前年十月一日大批示威者在荃灣區內集結，燃燒雜物，破壞道路設施，用雜物堵塞馬路。警方新界南機動部隊成員奉命到場，此時有逾200名示威者在海壩街及啟志街築起防線，匿於水馬及「傘陣」後與警方對峙，大部份示威者穿上黑衣，戴頭盔，穿上保護裝備，亦備有自製盾牌、棒狀物及防毒口罩。他們敲打欄杆、燈柱等，揮動鐵枝，向警方投擲磚塊及汽油彈。警方警告要求示威者離開，否則發射催淚彈及橡膠子彈，惟示威者沒有散去。警方施放催淚彈及發射橡膠子彈。

針對首被告的縱火罪，控方指同日下午約四時，有身穿黑衣、手持深色下雨傘的示威者從其防線左邊的海壩街行人路朝警方防線走去，將可疑液體淋在行人路上，點燃液體，造成一條火線，橫跨雙方防線間的行人路。首被告當時身穿黑衣黑褲及白鞋，用白布包面，手持一把與別不同的淺藍色摺傘，將一幅狀似橫額的物品投向火堆，之前設火線的示威者再把燈箱踢進火堆，然後兩人雙雙返回示威者防線。

首被告報稱有牌急救員 在現場施救

警方掃蕩及快速推進，先後拘捕五名被告，警方在現場看守五名被告，有示威者重返現場集結，向警方投雜物或汽油彈，警方發射催淚彈，但示威者不斷向警方方向推進，有便衣警需擎槍戒備。警方帶同次被告、第三及第五被告往大河道方向後退。首被告從荃興徑被押至大河道恒生銀行門外時嘗試逃走，被警員20374追趕並被制服。首被告其後接受警誡時自己是有牌急救員，打算在現場急救，其他被告則保持緘默。

事發時駐守新界南機動部隊A大隊第4小隊的警員20374文志堅（譯音）供稱，當日應時任警方新界南總區應變大隊指揮官陶輝總警司的命令，到現場推進。文表示，他的小隊有約30名同袍，設防線行至大河道北及海壩街交界時，看見前方一百米有約二百名示威者佔據馬路，正搬雜物堵路，並向警方投磚頭及汽油彈。指揮官陳文傑高級督察向示威者警告，稱這是非法集會，要求示威者離開，否則使用武力，同袍先後舉起藍旗及黑旗。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC868/19】

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