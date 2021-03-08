元朗721白衣人涉暴動案續審，在元朗站大堂遇襲倒地後被其他市民救起的證人F作供，指當晚乘車途經元朗站，開門後月台有人稱下層大堂有人毆鬥，要求施援。F落到大堂，當時閘外非付費區已有約百名白衣人聚集，持木棍、金屬棒狀物、雨傘、藤條等襲擊市民，亦有人向閘內掟水樽及雨傘，市民主要手部及上身軀幹受攻擊。F形容白衣人的藤條「好統一」，全部是幼身兼長度相若。

遇襲證人F憶述，其後約20名白衣人趨近傷殘人士通道附近聚集，閘內有市民拉消防喉向白衣人射水。對峙約20分鐘後，30至40名白衣人突然情緒高漲衝入閘內付費區域，閘內市民不斷後退，退至扶手電梯口時，F被5至6名白衣人在不足一米的距離內包圍毆打，分別以木棍、藤條、金屬棒狀物由上而下揮打，擊中他的頭、面部及雙手。

F指，他在大堂拾起白衣人拋入閘內的雨傘用作擋格雜物，該把雨傘在電梯口白衣人追打下也被打爛及打至甩手，他的眼鏡亦飛脫，左腳甩鞋，被襲中後感到一陣暈眩，跌倒在地，惟白衣人不肯收手，一路打他3至4秒，打到木棍斷裂及甩手，前方一名市民（即證人H）把他扶起，兩人一同逃往上層月台。F憶述，當刻白衣人其實並無立即追上月台，其後才沿樓梯及扶手電梯湧上月台。

感覺月台施襲長達15至20分鐘

逃至月台時，F眼見往屯門方向列車仍未開出，車門一直打開，車內乘客約八成滿。他當時前額及頭頂出血，車內市民讓出空間，給他進入車廂內較中間位置療傷。F在車內看見白衣人上到月台後，在車廂外徘徊及輪流向車內施襲，此時車長聲稱無法關門，一直未開車，更要求乘客下車。F指，感覺上白衣人在月台向車廂市民施襲歷時15至20分鐘之久，他的頭、手、前臂受傷，擋格的物件損毀。

F續指，車廂內不斷有人大叫「唔好打」及現場有老人和小童。就F所見，現場有一名年約六旬老人及一名約10歲小孩。此外，在月台襲擊時段過了約一半後，白衣人襲擊攻勢有所緩和，當時車內已有很多人受傷流血，個別白衣人曾勸喻其他白衣人，有白衣人因此退後，但仍有6至8人在F所在的車廂外繼續施襲。聆訊下午繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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