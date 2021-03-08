5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐。他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。比女童大三歲的胞兄X今透過視像作供，控方播放調查案件時社工與X錄取口供的影片，他供稱兩兄妹被父母「日日打」，曾看見胞妹的褲子有血迹，並聽到父母私語指胞妹傷口「有膿、隻腳好臭」。社工問X：「其實你知唔知爹哋嗎咪做依啲嘢係唔啱？」X小聲回答「係唔啱」。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是繼母的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z，第三被告則否認四項虐兒罪。

現已約11歲的X透過視像作供，控方播放X在案件曝光後的錄影會面片段。X透露親父曾和Z玩「飛高高」，即將Z凌空拋向天花板、撞到Z的頭部，再接著對方。「妹妹拋個陣好驚，喺度嗌」。另外親父及繼母亦會和Z玩「扮超人」，兩人各捉著Z的手腳搖晃，其間Z表現害怕並哭泣。X看見父母的行為時，「唔敢講嘢驚俾人打」，又指「爹吔媽咪滿足就唔玩」。

指妹妹每次被藤條打30至50下

X又指父母與「哎呀外婆」第三被告吃飯時，要求Z「兜圈行」，X亦被要求於門口站直。父母其後懲罰Z「痴住門口企」，但她裝作倒下，父母繼而不准兩兄妹用睡袋睡覺，只准睡在地上，最終令「妹妹病咗」。

X續指，Z自三、四歲時已經常被父母以藤條毆打身體各處，包括臀部、脖子、額頭，又指「條藤條好大」。Z每次被打30至50下，X亦同樣被打，指親父常用拳頭打其大腿，第三被告每次均在場旁觀但沒有出手阻止。 X認為自己與Z頑皮做錯事，及不誠實才會被懲罰。X透露繼母送他及Z回校時，Z常空著肚子，「係乖先有早餐食」。

X曾看見Z穿著的褲子有血迹及「好大塊焦」，他又聽到父母指X「有啲膿」、「好臭隻腳」，父母遂每周以火酒替Z的傷口消毒數次。

替X錄取會面紀錄的社工不禁問X，「其實你知唔知爹吔嗎咪做依啲嘢係唔啱？」X小聲回答「係唔啱」。

【案件編號：HCCC28/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！