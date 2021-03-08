今年83歲的全國政協副主席、前特首董建華，日前在北京列席全國人大會議開幕式時不慎跌倒，要由多人扶起後，近日短暫回港會見部份傳媒高層。商台今日（8日）報道，董建華今日指中央「完善」香港選舉制度之後，香港「長遠」會更好，又指香港不是實行「美式民主」便可解決一切。

問到選委會在未來選舉，是否會容易被某些利益把持時，董建華稱選委會過去多年一直有利益問題，今時今日由誰擔任選委「很難說」，但相信他們會更敏感，「有些事情不可再搞」。至於未來立法會是否應多些忠誠反對派，董建華指有多些忠誠反對派一定好些，「但問題是有沒有」。

兩胞妹居於台灣及美國

《頭條日報》今日報道，日前跌倒的董建華昨與部份傳媒高層會晤時自稱「一切安好」，認為外界毋須對他跌倒一事有過大反應，又稱該「小事」驚動了他在台灣及美國的妹妹，急急致電查詢他的情況。

該報道又指，05年以「腳痛」為由提早下台的董建華，憶述自己出任特首前，「六叔」邵逸夫曾給他健康錦囊，就是要睡得好和多做運動，還教他每早在床上做抬腿動作，他亦因此做了很多年，所以他「腳力好好」，跌倒後很快就能站起來。

董又指，邵逸夫當時是第一個對他說，他是要做特首的人，董笑說：「我當時都唔知佢點解咁講。」

談再押後選舉露玄機：病毒一來 甚麼也無法預計

對於北京官員近日聲稱香港選舉已被港獨分子滲透，故此要透過修例堵塞選舉「漏洞」，港台今午指，董建華認為香港的選舉最重要是「贏得老百姓的心」，認為主張港獨「沒有市場」。

至於今年9月能否如期舉行立法會換屆選舉，董說不用猜測太多，「因為病毒一來，甚麼也無法預計」，未知是否「預告」政府會再次借疫情押後選舉。

董又指，香港長遠目標方面是要有所準備，「乘國家發展的順風車」，又指新加坡發展已遠超香港，香港要奮力追上，「需要執行力強的管治」。

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