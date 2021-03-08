47名民主派人士因舉辦或參加初選被控「串謀顛覆國家政權」罪，多人仍被還押在荔枝角收押所。今早家屬再到收押所探望還柙家人，包括前議員郭家麒妻子、劉頴匡女友黃于喬、其他民主派人士的議辦職員同儕等。不過家屬大多保持低調，包括郭太都未有受訪。有家屬指不便透露詳情，僅指被捕者精神良好。今日有義工來探訪其他寂寂無名的抗爭者，指因理大暴動案等開審，收押所內有大量手足需要同路人支援。

劉頴匡女友黃于喬今日續到收押所探訪，她指為劉訂閱的《蘋果日報》，他今日已收到報紙，昨日她透露劉取笑楊岳橋的「人生更精彩」論，劉今日看到頭版報道不禁展歡顏，說笑籲她對外少點說話以免令他在收押所也得罪人，黃也打趣向楊岳橋致歉。她又透露劉仍在盡力適應被還柙的日子，但今日是第一天有得食「私飯」，今早不知情還吃了個早餐，「佢話係豚肉燒喎，之後先入咗個私飯，雖然好飽但都食晒，因為第一日有私飯食好開心」，她亦指劉頴匡看到市民支持感到鼓舞，「希望大家多啲寫信畀佢哋，支持咁多個人。」

冀市民撐被囚政治犯

另一名不願具名的民主派被捕者同事陳小姐與友人今早來探望，她們指被捕者身心都慢慢適應在囚生活，精神和狀態較之前上庭時好，之前在庭時旁聽也只能隔住電視，看不到親人心理上較孤單。還柙後可以與親友面對面相見，心情自然較好，她們希望市民可以繼續關注案件，給予被囚政治犯力量以支持下去。

民協深水埗區議員李庭豐今早到收押所探望民協主席兼黃大仙區議員施德來，他指施的精神都不錯，李笑指反而在外的他們更疲累，因為要協調好地區工作以及為其家人張羅和支援所需。他寄語香港人「見字飲水」，繼續支持被關押人士。另一名區議員李志宏則透露來探馮達俊和交代公務。

據指民協何啟明至今仍在醫院留醫。被還柙的梁國雄今早9時前由囚車押至西九龍裁判法院續審8.18維園非法集結案，同案另外6名被告包括壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、何俊仁。區諾軒、梁耀忠早前選擇認罪缺席聆訊。

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