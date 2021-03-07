兩電今年凍結電費，但近月交電費的市民似乎未感受到。多名荃灣居民反映今期電費大幅飆升，更有住戶電費由568元，跳升3倍至2,210元。中電表示，政府去年發放的補貼已派發完畢，加上年初市民可能多用暖爐，導致電費大增。不過撇除中電的解釋，關鍵是去年底燃料費大跌，導致總電費下降，但今年首兩個月燃料費則鎖定在較高價格，即使住戶用電量不變，總電費都會較去年底增加。

居於荃灣爵悅庭的陳先生向《蘋果》展示電費單，顯示上期電費為568元，今期卻需繳付2,210元，增幅達3倍。「屋企得兩個人，夏天開幾多冷氣，都從來冇交過咁貴電費。」他向中電查詢，對方反問他是否比以往多用暖爐等電器，他反駁「都唔係成日開，上兩個月又唔係話好凍」。

陳先生又表示，即使每月補貼由210元（12月有290元）減至現時的50元，都未能解釋其電費加幅，質疑中電抄錶時出錯，他指中電已承諾日內將派人抄錶確認讀數。

當區區議員陸靈中亦收到包括陳先生在內的18宗求助個案，當中大部份是爵悅庭居民，小部份來自附近的樂悠居。陸靈中表示，有居民懷疑電費加幅與第四波疫情期間，中電以估錶方式估算用電量有關。

中電回覆《蘋果》時表示，大部份住戶今期電費比上一期多。中電發言人解釋，政府去年為每住戶發放的電費補貼已派發完畢，加上1月天氣相對寒冷，市民在疫情下亦可能長時間留在家中，或會多用暖爐等耗電量較高的電器，直接提高用電量。

中電稱，爵悅庭的抄電錶服務近期未受疫情影響，又確認近日部份客戶查詢電費賬單，但經解釋後客戶都表示理解。

用電量無變 電費照加

撇除補貼因素，即使用電量不變，近期電費仍會比去年底多。電費由基本電費及燃料費兩部份組成，去年國際燃料價格大跌，帶動兩電燃料費由7月起幾乎逐月下跌，中電及港燈每度電燃料費年底分別低至0.223元及0.092元，家居電費亦隨之下降。

兩電去年底宣佈今年凍結電費，但實際上是增加基本電費，並依賴燃料費下調，維持淨電費不變。當時中電及港燈釐定，今年首兩個月燃料費，分別為每度電0.281元及0.174元，明顯高於去年底。換言之，若現時直接與去年底賬單相比，用電量不變，基本電費及燃料費仍會齊齊加，令市民實際難感覺電費已凍結。

舉例若由去年11月1日起計2個月，耗用2,000度電，扣除24元地租及差餉特別回扣，中電電費為2,584元；今年1月起計的電費則為2,736元，未計「縮水」的政府補貼，已多出152元；港燈用戶電費更會相差約300元。不過兩電3月燃料費均稍為下調，下次交電費應該沒那麼肉赤。

新一份《財政預算案》亦宣佈，將為每個住宅用戶提供1,000元電費補貼，比去年的補貼少一半，暫時未知何時發放。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！