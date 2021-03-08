政府委託的私營化驗所頻頻出錯，其中華大基因周六（6日）因人為出錯，處理樣本瓶編號時出錯，向逾百人發放電話短訊載有錯誤的樣本瓶編號，令他們未能於系統下載檢測紀錄，惟就連檢測進度亦未及格，沒有按合約規定於48小時內完成及發出結果通知。

醫管局周一（8日）晚上發稿，承認有承辦商稱因化驗室出現環境污染，致部份化驗程序滯後，仍未處理的約2萬個。局方即要求公共衞生化驗服務處及另外3間化驗承辦商分擔。據了解，涉事承辦商為金域檢驗。

由公共衞生化驗服務處及3間承辦商分擔

醫管局8日晚發稿指，接獲承辦商通知，由於化驗室早前出現環境污染，承辦商需要為化驗室進行徹底清潔消毒，影響部份化驗程序，部份檢測未能按合約規定、於48小時內完成及發出結果通知。

局方表示，接獲通報後已向食衞局及衞生署報告事件，同日（8日）將未處理樣本，分別轉送至衞生署公共衞生化驗服務處及另外三間化驗承辦商進行檢測。

承辦商指，3月2日或以前和大部份於3月3日接收的樣本已完成檢測，料即日內可完成檢測3月3日餘下及大部份在3月4日接收而仍未處理的約2萬個樣本。公共衞生化驗服務處及三間化驗承辦商會繼續提供協助，預計在未來幾日可完成處理餘下的樣本。但發稿未有列明尚欠多少樣本未驗。

醫管局稱非常重視事件，已督促承辦商檢查有關化驗程序及加強應變，局方會按照合約條款向承辦商跟進，防止再發生類似事件。

已非首次有承辦商驗唔切

聲稱「應檢盡檢 願檢盡檢」的特區政府，已非首次因有大量檢測令承辦商「驗唔切」，未能按合約要求在48小時內提供檢測結果。本月5日政府曾發稿稱，有檢測承辦商出現服務滯後，其後已完成處理所有樣本。政府稱已增加檢測承辦商數目，並把樣本瓶分流，大部份深喉唾液樣本約兩至三天內有檢測結果。

不斷收緊強制檢測條件，住宅或工作埸所有1宗即全幢驗，封區檢測亦未停止，另有餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工亦須定期「驗毒」。過去數星期每天平均派發近60,000個樣本收集包，而每天收集的樣本瓶數目則約為27,000個，少於派發量的一半，指市民過度索取樣本收集包。

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